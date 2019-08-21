На Донбассе во время обстрела боевиков ранен боец ВСУ

Вчера, 20 августа, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 7 раз нарушили "режим тишины", в результате обстрела был ранен украинский военный. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, сообщается, что боевики осуществляли обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник произвел 5 обстрелов позиций Объединенных сил, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – 2 раза.

По данным штаба, за минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов один наш военнослужащий получил ранение.

С начала текущих суток, 21 августа, боевики совершили 2 обстрела в районе оперативно-тактической группировки "Восток": из стрелкового оружия, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщали Українські Новини, на Донбассе 14 августа погибли 4 военных ВСУ, в штабе сообщили лишь об одном.

Ранее в больнице Днипра умер военный, который получил ранение 10 августа.