На Донбассе во время обстрела боевиков ранен боец ВСУ

Вчера, 20 августа, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 7 раз нарушили "режим тишины", в результате обстрела был ранен украинский военный. Об этом сообщает штаб ООС.\r\nТак, сообщается, что боевики осуществляли обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.\r\nОтмечается, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник произвел 5 обстрелов позиций Объединенных сил, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – 2 раза.\r\nПо данным штаба, за минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов один наш военнослужащий получил ранение.\r\nС начала текущих суток, 21 августа, боевики совершили 2 обстрела в районе оперативно-тактической группировки "Восток": из стрелкового оружия, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.\r\nКак сообщали Українські Новини, на Донбассе 14 августа погибли 4 военных ВСУ, в штабе сообщили лишь об одном.\r\nРанее в больнице Днипра умер военный, который получил ранение 10 августа.