Мер польської Гдині встав на захист українців і після ксенофобського скандалу пішов пообідати в український ресторан

Мер польської Гдині встав на захист українців і після ксенофобського скандалу пішов пообідати в український ре

Міський голова польського міста Гдиня Войцех Щурек засудив ксенофобські оголошення місцевого ресторану про наймання працівників, в якому була фраза: "Ніяких українців або їм подібних". Про це повідомляє Onet.pl

На знак солідарності з українцями і опору мови ненависті Щурек і сенатор опозиційної партії "Громадянська платформа" Славомір Рибіцький відвідали місцевий ресторан, власником якого є українець.

У коментарі журналістам він назвав оголошення польського ресторану ганебним.

"Це ганебні слова. Вони не мають права звучати в нашому публічному просторі і, зокрема, в такому відкритому і сучасному місті Гдиня. Ми дуже раді, що в Гдиню прибуває багато молодих українців, які важко працюють", — сказав Щурек.

Мер польського міста Гдиня Войцех Щурек засудив ксенофобські оголошення місцевого ресторану. Фото: Onet.

"Будь-які прояви ненависті, расизму, ксенофобії повинні переслідуватися державою з усією строгістю. З історії ми знаємо, чим закінчується толерантність до такої поведінки і позиції", - резюмував сенатор Рибіцький.

Як повідомляли Українські Новини, у Польщі розгорівся ксенофобський скандал: в ресторан потрібні "нуль українців".

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