підписатися на розсилку
25 25.35
27.6 28.35
˟
  • Головна
  • Новини
  • Світ
  • Європа
  • Мер польської Гдині встав на захист українців і після ксенофобського скандалу пішов пообідати в український ресторан
22 серпня 2019, четвер, 18:01 19
Європа 2019-08-22T19:45:02+03:00
Українські Новини
Мер польської Гдині встав на захист українців і після ксенофобського скандалу пішов пообідати в український ре

Мер польської Гдині встав на захист українців і після ксенофобського скандалу пішов пообідати в український ресторан

Мер польського міста Гдиня Войцех Щурек засудив ксенофобські оголошення місцевого ресторану. Фото: Onet.
Мер польського міста Гдиня Войцех Щурек засудив ксенофобські оголошення місцевого ресторану. Фото: Onet.

Міський голова польського міста Гдиня Войцех Щурек засудив ксенофобські оголошення місцевого ресторану про наймання працівників, в якому була фраза: "Ніяких українців або їм подібних". Про це повідомляє Onet.pl

На знак солідарності з українцями і опору мови ненависті Щурек і сенатор опозиційної партії "Громадянська платформа" Славомір Рибіцький відвідали місцевий ресторан, власником якого є українець.

У коментарі журналістам він назвав оголошення польського ресторану ганебним.

"Це ганебні слова. Вони не мають права звучати в нашому публічному просторі і, зокрема, в такому відкритому і сучасному місті Гдиня. Ми дуже раді, що в Гдиню прибуває багато молодих українців, які важко працюють", — сказав Щурек.

Onet.Мер польського міста Гдиня Войцех Щурек засудив ксенофобські оголошення місцевого ресторану. Фото: Onet.

"Будь-які прояви ненависті, расизму, ксенофобії повинні переслідуватися державою з усією строгістю. З історії ми знаємо, чим закінчується толерантність до такої поведінки і позиції", - резюмував сенатор Рибіцький.

Як повідомляли Українські Новини, у Польщі розгорівся ксенофобський скандал: в ресторан потрібні "нуль українців".

У Варшаві кинули коктейль Молотова в квартиру українських будівельників метро.

Більше новин про: Польща Ксенофобія Гдиня

Архів
Новини
До Дня знань в Дніпровському районі буде відкрито "розумну" школу, - Кличко 19:20
Більшовик в будьонівці
СБУ жорстко розкритикували через плакат з синім більшовиком 19:04
Різатдінова і Онищенко з сином. Фото: Країна
Гімнастка Різатдінова розлучилася зі скандальним Онищенком 18:51
Посилення цінових обмежень на ринку електроенергії призведе до зупинки Слов'янської ТЕС, - керівництво "Донбасенерго" 18:23
Мер польського міста Гдиня Войцех Щурек засудив ксенофобські оголошення місцевого ресторану. Фото: Onet.
Мер польської Гдині встав на захист українців і після ксенофобського скандалу пішов пообідати в український ресторан 18:01
більше новин
Ректор КПІ Михайло Згуровський. Фото: facebook.com/zgurovsky
ДБР відкрило справу на ректора КПІ 10:20
НАБУ закрив справу проти
Нема складу злочину: НАБУ закрило справу проти кінокомпанії Зеленського 10:03 Документ
Долар знову різко обвалився: курс валют на 22 серпня 10:15
Справа "Роттердам+" є помстою Коломойського, – екс-голова НКРЕКП 20:42
Для того, щоб зупинити рейдерство, треба зробити його нецікавим для самих рейдерів, - Олексій Кулагін 10:13
більше новин
НАБУ закрив справу проти
Нема складу злочину: НАБУ закрило справу проти кінокомпанії Зеленського 10:03 Документ
Ректор КПІ Михайло Згуровський. Фото: facebook.com/zgurovsky
ДБР відкрило справу на ректора КПІ 10:20
Штрафи для "євробляхерів" відстрочать ще на три місяці, - Рябошапка 16:20
Вода і водовідведення можуть подорожчати для киян: "Київводоканал" хоче підвищити тариф 09:15
Мінімальний продуктовий набір знизився в липні на 2,9% або на 52 гривні 10:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok