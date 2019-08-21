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21 августа 2019, среда, 21:43 30
Европа 2019-08-21T22:03:05+03:00
Українські Новини
В Польше разгорелся ксенофобский скандал: в ресторан требовались "ноль украинцев"

В Польше разгорелся ксенофобский скандал: в ресторан требовались "ноль украинцев"

Польський Центр отслеживания расистского и ксенофобского поведения подаст заявление в прокуратуру из-за скандального объявления, размещенного в интернете одним из гдиньских ресторанов. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

В объявлении написано, что заведение ищет поваров, но просит обращаться "ноль украинцев или других подобных".

Центр считает это объявление скандальным и еще 21 августа собиралтся подать заявление в прокуратуру Гдыни о вероятности совершения преступления публичного призыва к ненависти на национальной почве. Сообщена будет также Инспекция труда.

Представитель владельца ресторана адвокат Лукаш Ковальский заявил, что объявление является проявлением необдуманного решения только одного человека, а остальные работники заведения не имеют ничего общего с этим неуместным сообщением.

"Мы убеждены, что автор объявления также обнародует соответствующие извинения", - написал адвокат.

Он добавил, что объявление вызвало волну ненависти, направленной как против работников, так и семьи, которой принадлежит ресторан, "включительно с угрозами сжечь заведение".

Тем, кто публично призывает к ненависти на национальной почве в Польше грозит до двух лет тюрьмы.

Как сообщали Українські Новини, с 2018 года заробитчане могут получить польскую пенсию.

Согласно данным Министерства финансов Украины, за границей постоянно работают 3,2 миллиона украинцев, или 18% всего экономически активного населения страны.

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