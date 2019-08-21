В Польше разгорелся ксенофобский скандал: в ресторан требовались "ноль украинцев"

Польський Центр отслеживания расистского и ксенофобского поведения подаст заявление в прокуратуру из-за скандального объявления, размещенного в интернете одним из гдиньских ресторанов. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".\r\nВ объявлении написано, что заведение ищет поваров, но просит обращаться "ноль украинцев или других подобных".\r\nЦентр считает это объявление скандальным и еще 21 августа собиралтся подать заявление в прокуратуру Гдыни о вероятности совершения преступления публичного призыва к ненависти на национальной почве. Сообщена будет также Инспекция труда.\r\nПредставитель владельца ресторана адвокат Лукаш Ковальский заявил, что объявление является проявлением необдуманного решения только одного человека, а остальные работники заведения не имеют ничего общего с этим неуместным сообщением.\r\n"Мы убеждены, что автор объявления также обнародует соответствующие извинения", - написал адвокат.\r\nОн добавил, что объявление вызвало волну ненависти, направленной как против работников, так и семьи, которой принадлежит ресторан, "включительно с угрозами сжечь заведение".\r\nТем, кто публично призывает к ненависти на национальной почве в Польше грозит до двух лет тюрьмы.\r\nКак сообщали Українські Новини, с 2018 года заробитчане могут получить польскую пенсию.\r\nСогласно данным Министерства финансов Украины, за границей постоянно работают 3,2 миллиона украинцев, или 18% всего экономически активного населения страны.