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22 серпня 2019, четвер, 16:39 8
Верховна Рада і партії 2019-08-22T16:57:57+03:00
Українські Новини
Експерт з "Слідство ведуть екстрасенси" відмовився від мандата "Слуги народу" і замість нього до парламенту пр

Експерт з "Слідство ведуть екстрасенси" відмовився від мандата "Слуги народу" і замість нього до парламенту пройде Хоменко з "Кварталу 95"

Центральна виборча комісія визнала обраним депутатом Верховної Ради за списком партії "Слуга народу" Олену Хоменко (№129), після того, як раніше визнаний обраним від цієї партії адвокат Андрій Лисюк (№69 в списку) відмовився від депутатського мандата.

Про це йдеться в повідомленні Цвк, передають Українські Новини.

43-річна Хоменко є директором з управління та розвитку цифрових продуктів студії "Квартал 95", член партії "Слуга народу", проживає в Києві.

На засіданні 22 серпня комісія також уповноважила секретаріат Цвк видати новообраним депутатам Ради, після прийняття присяги на урочистому засіданні 29 серпня, посвідчення та нагрудні знаки депутата.

Сам Лисюк у коментарі УП пояснив, що склав мандат, тому що зараз перебуває на військовій службі Київської області і переконаний, що так принесе більше користі країні. Однак він відмовився повідомити, яку посаду зараз обіймає. "Я перебуваю на військовій службі, і було прийнято рішення, що я більше користі принесу, займаючи цю посаду. Якщо так буде турбувати виборців це питання (яку посаду обіймає – ред.), думаю, що якимось чином це прокоментую. А поки у мене немає повноважень це коментувати", - заявив Лисюк. Також в соцмережах і на телебаченні відомий як науковий консультант шоу "Слідство ведуть екстрасенси". Був обраний до ВР за списком "Слуги народу" під номером 69.

Як повідомляли Українські новини, "Слуга народу" набрала більше 226 депутатів і зможе сама сформувати уряд.

Після чого "слуги народу" пройшли тижневе навчання у Трускавці.

У Трускавці радник Зеленського заявив депутатам "Слуги народу", що всі вони ніхто.

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