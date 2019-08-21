Українських моряків збираються відправити додому в кінці серпня, - росЗМІ

Росія та Україна вийшли на фінальну стадію узгодження обміну утримуваними на території обох країн особами, розповіло джерело російського видання, близьке до цих переговорів. За його словами, списки для обміну зараз уточнюються. Про це пише російський "Комерсант".

При цьому, за його даними, в Україну можуть повернутися не тільки затримані минулої осені в Керченській протоці українські моряки. Співрозмовник в оточенні президента України стверджує, що домовленість про обмін була досягнута після першого телефонної розмови президентів РФ і України, який відбувся 11 липня.

Як повідомило близьке до переговорів джерело, обмін утримуваними особами, серед яких можуть бути не тільки затримані, але й засуджені, відбудеться до кінця серпня. За його словами, в Україну точно повернуться моряки, які були затримані російськими силовиками після минулорічного інциденту в Керченській протоці з участю трьох українських кораблів військово-морських сил. Інформацію про те, що процес обміну запущений, на умовах анонімності "Ъ" підтвердив український дипломат.

Як повідомляли Українські Новини, суд у Росії продовжив арешт 24 українських полонених моряків.

Раніше ключовим питанням розмови Зеленського і Путіна було звільнення полонених військових моряків.