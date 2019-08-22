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22 серпня 2019, четвер, 15:10 14
Зовнішня політика 2019-08-22T16:45:02+03:00
Українські Новини
Великобританія обіцяє Зеленському зберегти позицію про неможливість відновлення G8 з Росією

Великобританія обіцяє Зеленському зберегти позицію про неможливість відновлення G8 з Росією

Борис Джонсон
Борис Джонсон

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон запевнив Президента Володимира Зеленського в тому, що Великобританія буде стояти на позиції неможливості відновлення "Великої вісімки" (G8) за участю Росії (США, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія, Канада, Японія, Росія) під час саміту G7 у Франції 24-26 серпня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

У четвер Зеленський провів телефонну розмову з Джонсоном.

Глава держави подякував йому за тверду і принципову позицію Британії щодо підтримки України у світлі нещодавніх заяв про можливість повернення Росії в G7.

Сторони відзначили неможливість відновлення членства Росії в G7, поки вона систематично порушує норми міжнародного права і підриває європейську і світову безпеку.

Співрозмовники погодилися, що в умовах агресії Росії в Україні, окупації Криму та невиконання "мінських домовленостей" неможливо говорити про повернення РФ на міжнародний майданчик, де вирішуються глобальні проблеми.

Зеленський отримав запевнення, що така чітка позиція буде продемонстрована під час чергового саміту "Великої сімки", який відбудеться 24-26 серпня у Франції.

Крім того, Джонсон запросив Зеленського відвідати Великобританію з офіційним візитом.

Глава британського уряду також привітав українського Президента з Днем незалежності та побажав успіхів і процвітання народу України.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський вважає можливим відновлення G8 з участю Росії після повернення Криму Україні, припинення війни на Донбасі та звільнення політв'язнів.

Раніше Німеччина і Франція виступила проти можливого повернення Росії в G7.

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