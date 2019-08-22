ГПУ просить арештувати майно Гримчака

Генеральна прокуратура просить суд накласти арешт на майно заступника міністра тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака, який підозрюється в шахрайському заволодінні 1 млн доларів.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.\r\n"Безумовно, таке клопотання подано", - сказав він.\r\nДжерело не уточнило, про яке майно йдеться.\r\nСуд поки не розглянув це питання.\r\nЗгідно декларації за 2018 рік Гримчак не володіє ніякою нерухомістю, при цьому у його дружини Юлії є квартира в Києві.\r\nУ Гримчака у власності кілька брендових годинників, а у дружини норкова шуба.\r\nПри цьому у Гримчака немає автомобілів, але готівкою він зберігає 45 тис. доларів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, захист оскаржив арешт заступника міністра МВОТ Гримчака заставу 6 млн гривень.\r\nПравоохоронці затримали заступника міністра МТОТ Гримчака за підозрою в шахрайському заволодінні $1,1 млн.\r\nГримчак отримав у травні зарплату в два рази більшу, ніж міністр Черниш.