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22 серпня 2019, четвер, 13:14 17
Силові структури 2019-08-22T14:15:02+03:00
Українські Новини
ГПУ просить арештувати майно Гримчака

ГПУ просить арештувати майно Гримчака

Юрій Гримчак. Фото:
Юрій Гримчак. Фото: "Радіо Свобода"

Генеральна прокуратура просить суд накласти арешт на майно заступника міністра тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака, який підозрюється в шахрайському заволодінні 1 млн доларів.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Безумовно, таке клопотання подано", - сказав він.

Джерело не уточнило, про яке майно йдеться.

Суд поки не розглянув це питання.

Згідно декларації за 2018 рік Гримчак не володіє ніякою нерухомістю, при цьому у його дружини Юлії є квартира в Києві.

У Гримчака у власності кілька брендових годинників, а у дружини норкова шуба.

При цьому у Гримчака немає автомобілів, але готівкою він зберігає 45 тис. доларів.

Як повідомляли Українські Новини, захист оскаржив арешт заступника міністра МВОТ Гримчака заставу 6 млн гривень.

Правоохоронці затримали заступника міністра МТОТ Гримчака за підозрою в шахрайському заволодінні $1,1 млн.

Гримчак отримав у травні зарплату в два рази більшу, ніж міністр Черниш.

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