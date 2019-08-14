Правоохоронці затримали заступника міністра МТОТ Гримчака за підозрою в шахрайському заволодінні $1,1 млн

Співробітники Національного антикорупційного бюро, Служби безпеки України та Генпрокуратури затримали заступника міністра тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та його помічника за підозрою в шахрайському заволодінні 1,1 млн доларів.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.\r\n"Затриманий Гримчак та його помічник", - сказав він.\r\nЗа його словами, вони вимагали 1,1 млн доларів від підприємця за певну допомогу.\r\nГенпрокурор Юрій Луценко підтвердив у своєму Facebook затримання Гримчака та зазначив, що йому соромно за нього.\r\nУ свою чергу дружина Гримчака Юлія повідомила у Facebook, що у них вдома зараз йде обшук.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Гримчак отримав у травні зарплату в два рази більше, ніж міністр Черниш.\r\nГримчак вважає, що для стабільного енергопостачання Луганської області Кабмін повинен знизити ціну на газ для ТЕС.\r\n