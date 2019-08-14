підписатися на розсилку
25.1 25.45
27.8 28.55
˟
14 серпня 2019, середа, 22:59 23
Силові структури 2019-08-15T00:45:01+03:00
Українські Новини
Правоохоронці затримали заступника міністра МТОТ Гримчака за підозрою в шахрайському заволодінні $1,1 млн

Правоохоронці затримали заступника міністра МТОТ Гримчака за підозрою в шахрайському заволодінні $1,1 млн

Юрій Гримчак.
Юрій Гримчак.

Співробітники Національного антикорупційного бюро, Служби безпеки України та Генпрокуратури затримали заступника міністра тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та його помічника за підозрою в шахрайському заволодінні 1,1 млн доларів.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Затриманий Гримчак та його помічник", - сказав він.

За його словами, вони вимагали 1,1 млн доларів від підприємця за певну допомогу.

Генпрокурор Юрій Луценко підтвердив у своєму Facebook затримання Гримчака та зазначив, що йому соромно за нього.

У свою чергу дружина Гримчака Юлія повідомила у Facebook, що у них вдома зараз йде обшук.

Як повідомляли Українські Новини, Гримчак отримав у травні зарплату в два рази більше, ніж міністр Черниш.

Гримчак вважає, що для стабільного енергопостачання Луганської області Кабмін повинен знизити ціну на газ для ТЕС.

 

Більше новин про: ГПУ Гримчак НАБУ шахрайство Затримання СБУ

Архів
Новини
Керівника "енергомережі" Дмитра Крючкова сфотографували в компанії американського мільярдера Сема Кісліна в Києві 23:20 Доповнено
Правоохоронці затримали заступника міністра МТОТ Гримчака за підозрою в шахрайському заволодінні $1,1 млн 22:59
Блогер назвав Разумкова лицеміром за те, що той заборонив Рабіновичу говорити російською в Раді 21:50
ГПУ викликала Пінчука на допит у справі "чорної бухгалтерії" ПР 21:30
Суспільство має знати правду, чи пропонував Богдану хтось хабаря, - Кличко розповів про свідчення у НАБУ 21:04
більше новин
Українська автокефальна православна церква припинила існування 10:39
Курс рубля в київських обмінниках підскочив 10:32
"Суддя-екзорцист" виганяла з підкинутих грошей "нечисту силу", але вони все одно продовжували з'являтися в переданих їй справах 11:49
Співробітники ДТЕК перервали відпустки і повернулися до Києва для участі в процесуальних діях НАБУ 14:17
Михайло Порошенко. Скріншот відео.
Син Порошенка чистою російською розповів, як любить "всім серцем" українську мову 13:32
більше новин
Суд відновив на посаді звільненого Трубою директора ТУ ДБР в Полтаві 14:28
В Україну зі США прилетів "кошмар Порошенка" Сем Кислін, - ЗМІ 23:35
"Справа-труба": Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Труби 10:03
Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" продавати газ компанії Ахметова на 40% дешевше, ніж населенню, - Герус 15:49
Зеленський спростив отримання громадянства для однієї категорії росіян 13:51 Доповнено
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok