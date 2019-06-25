Заступник міністра Гримчак отримав у травні зарплату в два рази більшу, ніж міністр Черниш

Зарплата міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадима Черниша за травень становила 38,8 тис. гривень, його заступників - від 32,4 тис. до 80,8 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 73,2 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Чернишеві за травень становила 38 807 гривень, з них посадовий оклад - 13 818 гривень, надбавка за вислугу років - 2 073 гривні, надбавка за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, - 2 764 гривні, надбавка за інтенсивність праці - 13 818 гривень, індексація - 602 гривні, витрати на відрядження - 5 732 гривні.

Після утримання податків він отримав 31 240 гривень.

Зарплата першого заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юсуфа Куркчі становила 36,4 тис. гривень, заступник міністра Георгія Туки - 34,1 тис. гривень, Вікторії Ворониної - 32,4 тис. гривень, заступник міністра Юрія Гримчака - 80,8 тис. гривень і державного секретаря Сергія Злакомана - 73,2 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Вадим Черниш купив квартиру в Києві за 2 млн гривень і задекларував майже $100 тис. готівки.

У березні Черниш потроїв оклад за рахунок надбавок і витрат.