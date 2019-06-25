підписатися на розсилку
25.95 26.3
29.15 29.95
˟
25 червня 2019, вівторок, 07:30 10 Документ
Кабмін 2019-06-25T08:30:01+03:00
Українські Новини
Заступник міністра Гримчак отримав у травні зарплату в два рази більшу, ніж міністр Черниш

Заступник міністра Гримчак отримав у травні зарплату в два рази більшу, ніж міністр Черниш

Зарплата міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадима Черниша за травень становила 38,8 тис. гривень, його заступників - від 32,4 тис. до 80,8 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 73,2 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Чернишеві за травень становила 38 807 гривень, з них посадовий оклад - 13 818 гривень, надбавка за вислугу років - 2 073 гривні, надбавка за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, - 2 764 гривні, надбавка за інтенсивність праці - 13 818 гривень, індексація - 602 гривні, витрати на відрядження - 5 732 гривні.

Після утримання податків він отримав 31 240 гривень.

Зарплата першого заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юсуфа Куркчі становила 36,4 тис. гривень, заступник міністра Георгія Туки - 34,1 тис. гривень, Вікторії Ворониної - 32,4 тис. гривень, заступник міністра Юрія Гримчака - 80,8 тис. гривень і державного секретаря Сергія Злакомана - 73,2 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Вадим Черниш купив квартиру в Києві за 2 млн гривень і задекларував майже $100 тис. готівки.

У березні Черниш потроїв оклад за рахунок надбавок і витрат.

Більше новин про: Зарплата міністра зарплати у МінТОТ

Архів
Новини
Україна веде переговори з МВФ про нову програму фінансової допомоги, - Маркарова 08:01
Супрун за травень заробила менше за всіх своїх заступників навіть з надбавкою в 9,6 тис. гривень 08:00 Документ
Заступник міністра Гримчак отримав у травні зарплату в два рази більшу, ніж міністр Черниш 07:30 Документ
Від принципового протистояння "Динамо" та "Шахтаря" навіть на рівні дитячо-юнацьких команд, виграє весь вітчизняний футбол, - Костюченко 06:35 Прес-реліз
Слова Порошенка потрапили до виступу Зеленського через стереотипи неназваних працівників, – результати розслідування 06:30 Документ
більше новин
З 1 липня буде скасовано нічний тариф на електроенергію, - "Житомиробленерго" 19:47
На Донеччині працівники шахти зупинили видобуток вугілля 16:18
ЦВК відмовилася зареєструвати всіх кандидатів у депутати Ради від "Руху нових сил" Саакашвілі 22:32
Кабмін підвищить пенсії з 1 липня: на скільки і для яких категорій зростуть виплати 16:25
В Адміністрації Путіна занепокоїлися через арешти активів в Україні 12:18
більше новин
ЦВК відмовилася зареєструвати всіх кандидатів у депутати Ради від "Руху нових сил" Саакашвілі 22:32
В Адміністрації Путіна занепокоїлися через арешти активів в Україні 12:18
Активіст однієї з партій помер після побиття поліцейськими у Вінниці 20:31
Затримані на мітингу у Москві. Фото: Артем Лоскутов
У Росії на мітингах проти політрепресій затримали активістів з "провокаційними" плакатами 23:11
Низці чиновників підвищили зарплати: скільки тепер заробляють губернатори і мери в Україні 16:52
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok