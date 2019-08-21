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21 серпня 2019, середа, 14:32 13
Судова влада 2019-08-21T16:15:02+03:00
Українські Новини
Захист оскаржив арешт заступника міністра МТОТ Гримчака та заставу 6 млн гривень

Захист оскаржив арешт заступника міністра МТОТ Гримчака та заставу 6 млн гривень

Юрій Гримчак
Юрій Гримчак

Захист оскаржив рішення Чернігівського суду, який взяв під варту на 2 місяці заступника міністра тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака і призначив заставу 6 млн гривень.

Про це Українським Новинам повідомила його адвокат Тетяна Матяш.

"Апеляційна скарга подана в понеділок", - сказала адвокат.

Вона зазначила, що дата розгляду апеляції ще невідома.

Скаргу розгляне Чернігівський апеляційний суд.

Також Матяш повідомила, що їй нічого невідомо про бажаючих внести заставу за Гримчака.

Як повідомляли Українські Новини, співробітники Національного антикорупційного бюро, Служби безпеки України та Генпрокуратури затримали заступника міністра тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та його помічника за підозрою в шахрайському заволодінні 1,1 млн доларів. А генпрокурор Юрій Луценко підтвердив у своєму Facebook затримання Гримчака та зазначив, що йому соромно за нього.

Також у Києві правоохоронці провели обшук квартири заступника голови Міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака.

У той же час, в МінТОТ заявили, що затримання Гримчака не стосується його діяльності в міністерстві.

 

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