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22 серпня 2019, четвер, 11:40 17
Політика 2019-08-22T13:45:03+03:00
Українські Новини
Кабмін звільнив заступника міністра фінансів Градиля

Кабмін звільнив заступника міністра фінансів Градиля

Кабінет Міністрів звільнив заступника міністра фінансів Андрія Граділя.

Про це йдеться в розпорядженні уряду №637 від 21 серпня, передають Українські Новини.

Граділь був призначений на цю посаду в лютому 2017 року.

Він народився в 1973 році в Херсоні, у 1995 році закінчив Херсонський індустріальний інститут за спеціальністю "Бухгалтерський облік".

З лютого 2001 року по лютий 2002 року працював заступником начальника херсонського обласного управління Державного Ощадного банку, потім до березня 2005 року був директором херсонського філіалу Мегабанку (Харків).

З березня 2005 по червень 2010 - заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації.

Також Граділь очолював управління Національного банку україни в Херсонській області.

Як повідомляли Українські Новини, Маркарова не збирається у відставку і планує допрацювати до кінця каденції уряду.

Раніше, 6 червня, Верховна Рада відмовилася звільнити міністра закордонних справ Клімкіна після чого Зеленський повторно запропонував Раді звільнити Клімкіна і призначити на цю посаду заступника глави Адміністрації (тепер - Офіс) Президента Вадима Пристайка.

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