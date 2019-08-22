Кабмін звільнив заступника міністра фінансів Градиля

Кабінет Міністрів звільнив заступника міністра фінансів Андрія Граділя.\r\nПро це йдеться в розпорядженні уряду №637 від 21 серпня, передають Українські Новини.\r\nГраділь був призначений на цю посаду в лютому 2017 року.\r\nВін народився в 1973 році в Херсоні, у 1995 році закінчив Херсонський індустріальний інститут за спеціальністю "Бухгалтерський облік".\r\nЗ лютого 2001 року по лютий 2002 року працював заступником начальника херсонського обласного управління Державного Ощадного банку, потім до березня 2005 року був директором херсонського філіалу Мегабанку (Харків).\r\nЗ березня 2005 по червень 2010 - заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації.\r\nТакож Граділь очолював управління Національного банку україни в Херсонській області.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Маркарова не збирається у відставку і планує допрацювати до кінця каденції уряду.\r\nРаніше, 6 червня, Верховна Рада відмовилася звільнити міністра закордонних справ Клімкіна після чого Зеленський повторно запропонував Раді звільнити Клімкіна і призначити на цю посаду заступника глави Адміністрації (тепер - Офіс) Президента Вадима Пристайка.