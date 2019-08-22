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22 серпня 2019, четвер, 11:38 14
Фінанси 2019-08-22T14:39:07+03:00
Українські Новини
За 7 місяців місцеві бюджети збільшили доходи на 20,1%

За 7 місяців місцеві бюджети збільшили доходи на 20,1%

У січні-липні порівняно з аналогічним періодом 2018 року доходи місцевих бюджетів зросли на 20,1%, або на 25,553 млрд гривень, до 152,593 млрд гривень.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

При цьому надходження від податку на доходи фізичних осіб склали 91,909 млрд гривень, що на 22,5%, або на 16,901 млрд гривень, що більше порівняно з січнем-липнем минулого року.

Надходження від єдиного податку зросли на 23,1%, або на 3,651 млрд гривень, до 19,457 млрд гривень, від плати за землю - на 23,6%, або на 3,58 млрд гривень, до 18,781 млрд гривень.

Доходи від податку на нерухомість зросли на 33,6%, або на 786,5 млн гривень, до 3,125 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, у 1 півріччі місцеві бюджети збільшили дохід майже на 20%.

Один з лідерів по зростанню надходжень - Дніпропетровська область.

У травні одна з КОЖНИМ Рівненської області встановила найменший в Україні податок для підприємців.

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