Наименьший налог в Украине для предпринимателей 1-й и 2-й групп – 1% установили в Млиновской ОТО Ровенской области

Своеобразный прецедент произошел в Ровенской области: на сессии Млиновской объединенной территориальной общины (ОТО) 8 мая было принято решение об изменении ставки единого налога для предпринимателей первой и второй групп. С 2020 года он станет самым низким в Украине и составит 1%.

Об этом сообщил корреспондент Українських Новин.

Цель такого решения - привлечение малых предпринимателей со всей Украины для регистрации в Млиновской ОТО. Местный поселковый совет предоставляет прописку каждому желающему по личному адресу председателя общины Дмитрия Левицкого. Таким образом, самая крупная ОТО Ровенской области, за счет увеличения количества предпринимателей, хочет поднять объем поступлений в бюджет общины. А благодаря увеличению таким образом численности населения общины, возрастет и размер инфраструктурной и образовательной субвенций для Млиновской ОТО.

"На сегодня Млиновская община находится в крайне неудовлетворительном финансовом положении. Пользуясь предоставленными децентрализацией полномочиями, мы решили поднять уровень наших доходов не "кнутом", а пряником: вместо повышения местных налогов мы их максимально снижаем и приглашаем предпринимателей со всей Украины регистрироваться в нашей общине. Для этого я лично прописываю всех желающих у себя дома. И хотя новый налог начинает действовать с 2020 года, уже сегодня я приглашаю всех в Млинов. Все регистрационные действия у нас проходят в помещении поселкового совета, это занимает совсем немного времени. Приглашаю каждого украинца в налоговый рай Украины - Млиновскую ОТО в Ровенской области", - подчеркнул председатель общины Дмитрий Левицкий.

Справка

Млиновская ОТО - крупнейшая община Ровенской области, в которой проживает более 18 тыс. человек.

Решение об изменении ставки единого налога для предпринимателей первой и второй группы до 1% на сессии Млиновского поселкового совета было принято почти единогласно: 16 - "за", 1 депутат воздержался.

До 2020 года на территории общины предприниматели первой группы платят налог в размере 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Предприниматели второй группы платят 15% от минимальной заработной платы.