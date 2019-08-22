Епідемія кору в Україні спадає, але показники залишаються високими

Захворюваність на кір в Україні з початку року поступово знижується.

Про це свідчать дані, надані Центром громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України на інформаційний запит Українських Новин.

Так, якщо ще в січні був зафіксований рекордний показник в 13,8 тис хворих, то до березня ця цифра знизилася до 8,9 тис, до червня - до 3,4 тис хворих щомісяця. У липні на кір в Україні захворіло 1 447 осіб, а за першу половину серпня - 464 людини.

У той же час, наведені показники залишаються досить високими. Уже за підсумками перших трьох місяців року Україна потрапила в топ-3 країн з найвищою захворюваністю на кір в світі.

На початку серпня Міністерство охорони здоров'я заявило про зростання захворюваності на кір за показниками кінця липня - початку серпня в Києві, Київській, Вінницькій та Чернівецькій областях.

У той же час, Департамент охорони здоров'я Києва 13 серпня заявив, що в столиці спостерігається наймасштабніший спалах кору за всі роки незалежності України.