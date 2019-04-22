Украина попала в топ-3 стран с самой высокой заболеваемостью корью

На данный момент 170 стран сообщили о 112 163 случаях инфицирования корью по сравнению с 163 странами, в которых в первые три месяца 2018 был зарегистрировано 28124 случая этого заболевания. После падения заболеваемость корью в Украине внезапно начала расти.

Отмечается, что в ВОЗ признались в том, что фактические цифры могут быть гораздо выше: в мире документируется лишь один из десяти случаев болезни, пишет "Ваше здоровье".

Между тем географическое разнообразие стран наглядно иллюстрирует глобальное распространение этой инфекции, которая завоевывает масштабы пандемии. Вспышки инфекции отмечаются во всех регионах мира, но больше всего пострадала Африка - там зафиксирован рост заболеваемости корью в 700%.

Одна из наиболее пострадавших от эпидемии стран - Мадагаскар, где, начиная с сентября 2018 года, эта болезнь унесла жизни по меньшей мере 800 человек. Согласно данным ВОЗ, сегодня это страна с наибольшим количеством случаев заболевания корью в мире, при этом в период с января по апрель там было подтверждено 4687 случаев (для сравнения: за этот же период в прошлом году на Мадагаскаре было подтверждено лишь 27 случаев) .Второе место занимает Украина - 25 319 больных, третье - Индия, где было зарегистрировано 7246 таких случаев.

Резкий рост отмечается даже в странах с высоким уровнем охвата вакцинацией, таких как США, Израиль, Таиланд и Тунис.

Как сообщали Українські Новини, количество больных корью в Украине увеличилось в 500 раз за последние 3 года.

20 апреля в Краматорске из-за кори в больницу попали более 20 человек, среди них есть дети.