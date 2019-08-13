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13 августа 2019, вторник, 16:05 17
Общество 2019-08-13T16:14:27+03:00
Українські Новини
В Киеве наблюдается наимасштабнейшая вспышка кори за все годы независимости, - департамент здравоохранения

В Киеве наблюдается наимасштабнейшая вспышка кори за все годы независимости, - департамент здравоохранения

Корь. Фото: avopix.com
Корь. Фото: avopix.com

Департамент здравоохранения Киева сообщает, что в столице наблюдается наимасштабнейшая вспышка кори за все годы независимости Украины. В то же время Украина попала в топ-3 стран с самой высокой заболеваемостью корью.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают Українськi Новини.

Директор департамента Валентина Гинсбург подчеркнула, что за последние 6 месяцев в Киеве корью заболели более 5 тыс. человек, это в три раза больше, чем за аналогичный период в 2018 году.

Кроме того, директор сообщила, что большое количество детей и взрослых не привиты.

Гинсбург отметила, что только активная вакцинация может помочь.

Она заверила, что на данный момент в Киеве созданы все условия, чтобы в удобное время без очередей, бесплатно сделать прививку.

Как сообщали Українські Новини, в Украине за неделю корью заболели 287 человек.

Ранее в МОЗ рассказали, что за два года количество заболевших корью в Украине увеличилось в 500 раз.

Тем временем Израиль внес Украину и Грузию в перечень опасных для посещения стран.

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