В Киеве наблюдается наимасштабнейшая вспышка кори за все годы независимости, - департамент здравоохранения

Департамент здравоохранения Киева сообщает, что в столице наблюдается наимасштабнейшая вспышка кори за все годы независимости Украины. В то же время Украина попала в топ-3 стран с самой высокой заболеваемостью корью.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают Українськi Новини.\r\nДиректор департамента Валентина Гинсбург подчеркнула, что за последние 6 месяцев в Киеве корью заболели более 5 тыс. человек, это в три раза больше, чем за аналогичный период в 2018 году.\r\nКроме того, директор сообщила, что большое количество детей и взрослых не привиты.\r\nГинсбург отметила, что только активная вакцинация может помочь.\r\nОна заверила, что на данный момент в Киеве созданы все условия, чтобы в удобное время без очередей, бесплатно сделать прививку.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Украине за неделю корью заболели 287 человек.\r\nРанее в МОЗ рассказали, что за два года количество заболевших корью в Украине увеличилось в 500 раз.\r\nТем временем Израиль внес Украину и Грузию в перечень опасных для посещения стран.