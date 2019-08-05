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05 августа 2019, понедельник, 13:15 37
Общество 2019-08-05T13:27:17+03:00
Українські Новини
В Украине растет заболеваемость на корь: за неделю заболели 287 человек

В Украине растет заболеваемость на корь: за неделю заболели 287 человек

Корь. Фото: shutterstock.com
Корь. Фото: shutterstock.com

Министерство здравоохранения констатирует, что за период с 27 июля по 2 августа корью заболели 287 человек.

Об этом говорится в сообщении Минздрава, передают Українськi Новини.

"По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в течение 31-й недели 2019 корью заболели 287 человек - 160 взрослых и 127 детей. Количество случаев заболевания вновь возрастает, поэтому важно защитить себя и сделать прививку ребенку к началу учебного года. МОЗ Украины призывает не медлить и обратиться к врачу", - говорится в нем.

Согласно сообщению, с 27 июля по 2 августа больше новых случаев кори зарегистрировано в Киеве (40 больных: 32 взрослых и 8 детей), Винницкой (21: 7 взрослых и 14 детей), Черновицкой (21: 10 взрослых и 11 детей), Киевской (19: 13 взрослых и 6 детей) и Хмельницкой (18: 4 взрослых и 14 детей) областях.

С начала года (с 28 декабря 2018 до 2 августа 2019) корью заболели 56 861 человек - 26 748 взрослых и 30 113 ребенка, а от осложнений кори умерли 18 человек. В течение вспышки, с лета 2017 года, корью заболели почти 115 тыс. человек, 39 из которых умерли.

Как сообщали Українськi Новини, в марте 2019 начала прогрессировать корь, за неделю заболели больше двух тысяч человек и умер ребенок.

Ранее в МОЗ рассказали, что за период с 2016 по 2018 годы количество заболевших корью в Украине увеличилось в 500 раз.

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