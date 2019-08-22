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22 серпня 2019, четвер, 11:05 10
Зовнішня політика 2019-08-22T11:30:02+03:00
Українські Новини
Зеленський допускає можливість участі Росії в G8 за кількох умов

Зеленський допускає можливість участі Росії в G8 за кількох умов

Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України

Президент Володимир Зеленський вважає можливим відновлення "Великої вісімки" (G8) за участі Росії (США, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія, Канада, Японія, Росія) після повернення Росією Україні Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення понад 100 українських політичних в'язнів і моряків.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Він зазначає, що з березня 2014 року, після призупинення участі Росії в G8, нічого не змінилося: український Крим досі окупований Росією і триває війна на Донбасі.

"Повернення окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі і звільнення понад 100 політичних в'язнів і українських моряків, яких утримує Кремль, буде справжнім серйозним сигналом світу про те, що Росія готова знову зайняти своє місце в порядку денному високої дипломатії", - написав Зеленський.

Президент висловив вдячність країнам, які послідовно підтримують Україну в відстоюванні територіальної цілісності і суверенітету.

Таким постом Зеленський відреагував на заяви Президента Франції Еммануеля Макрона і Президента США Дональда Трампа про можливість повернення Росії в G8.

Макрон уточнив, що вважає обов'язковою передумовою повернення Росії в G8 пошук рішення щодо України.

Як повідомляли Українські Новини, Німеччина і Франція виступила проти можливого повернення Росії в G7.

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