Після тривалого падіння рубль підскочив у київських обмінниках

У четвер, 22 серпня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в середу, 21 серпня, не змінився і становив 3,41 грн за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nА курс продажу підвищився на 4 копійки і становив 3,97 грн за 10 рублів.\r\nКурс російського рубля в київських обмінниках станом на 22 серпня:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n28,1990\r\n3,41\r\n4,01\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n28,5000\r\n3,78\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n28,0000\r\n2,40\r\n3,80\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з даними на 21 серпня на 5,55 коп. до 25,4297 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 2,76 коп. до 25,0530 UAH\/USD.\r\nТим часом Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 22 серпня, на 7,31 коп. до 25,2044 UAH\/USD.\r\nКрім того, Ігор Уманський, який входить в список потенційних претендентів на пост глави уряду і НБУ вважає цілком реальним збільшення зростання ВВП до 7% в найближчі роки.\r\nА експерт розповів, що буде з курсом долара в кінці літа.