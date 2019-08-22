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22 серпня 2019, четвер, 10:40 16
Економіка 2019-08-22T10:51:41+03:00
Українські Новини
Після тривалого падіння рубль підскочив у київських обмінниках

Після тривалого падіння рубль підскочив у київських обмінниках

Рублі. Фото: pixabay
Рублі. Фото: pixabay

У четвер, 22 серпня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в середу, 21 серпня, не змінився і становив 3,41 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

А курс продажу підвищився на 4 копійки і становив 3,97 грн за 10 рублів.

Курс російського рубля в київських обмінниках станом на 22 серпня:

  Євро 10 російських рублів
  Продаж Купівля Продаж
Середній 28,1990 3,41 4,01
Максимальний 28,5000 3,78 5,00
Мінімальний 28,0000 2,40 3,80

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з даними на 21 серпня на 5,55 коп. до 25,4297 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,76 коп. до 25,0530 UAH/USD.

Тим часом Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 22 серпня, на 7,31 коп. до 25,2044 UAH/USD.

Крім того, Ігор Уманський, який входить в список потенційних претендентів на пост глави уряду і НБУ вважає цілком реальним збільшення зростання ВВП до 7% в найближчі роки.

А експерт розповів, що буде з курсом долара в кінці літа.

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