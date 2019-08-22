Після тривалого падіння рубль підскочив у київських обмінниках

У четвер, 22 серпня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в середу, 21 серпня, не змінився і становив 3,41 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

А курс продажу підвищився на 4 копійки і становив 3,97 грн за 10 рублів.

Курс російського рубля в київських обмінниках станом на 22 серпня:

Євро 10 російських рублів Продаж Купівля Продаж Середній 28,1990 3,41 4,01 Максимальний 28,5000 3,78 5,00 Мінімальний 28,0000 2,40 3,80

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з даними на 21 серпня на 5,55 коп. до 25,4297 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,76 коп. до 25,0530 UAH/USD.

Тим часом Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 22 серпня, на 7,31 коп. до 25,2044 UAH/USD.

Крім того, Ігор Уманський, який входить в список потенційних претендентів на пост глави уряду і НБУ вважає цілком реальним збільшення зростання ВВП до 7% в найближчі роки.

А експерт розповів, що буде з курсом долара в кінці літа.