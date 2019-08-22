Доллар снова резко обвалился: курс валют на 22 августа

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с данными на 21 августа на 5,55 коп. до 25,4297 UAH/USD, курс покупки – понизился на 2,76 коп. до 25,0530 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 3,05 коп. до 27,6943 UAH/EUR, курс продажи понизился на 1,18 коп. до 28,1990 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 25,0530 25,4297 27,6943 28,1990 3,41 4,01 Максимальный 25,1500 25,7000 27,9000 28,5000 3,78 5,00 Минимальный 24,9000 25,2500 27,4000 28,0000 2,40 3,80

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22 августа, на 7,31 коп. до 25,2044 UAH/USD.

Ранее эксперт рассказал, что будет с курсом доллара в конце лета.

Также Игорь Уманский, который входит в список потенциальных претендентов на пост главы правительства и НБУ считает вполне реальным увеличение роста ВВП до 7% в ближайшие годы.