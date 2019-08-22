Доллар снова резко обвалился: курс валют на 22 августа

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с данными на 21 августа на 5,55 коп. до 25,4297 UAH\/USD, курс покупки – понизился на 2,76 коп. до 25,0530 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 3,05 коп. до 27,6943 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 1,18 коп. до 28,1990 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n25,0530\r\n25,4297\r\n27,6943\r\n28,1990\r\n3,41\r\n4,01\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n25,1500\r\n25,7000\r\n27,9000\r\n28,5000\r\n3,78\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n24,9000\r\n25,2500\r\n27,4000\r\n28,0000\r\n2,40\r\n3,80\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22 августа, на 7,31 коп. до 25,2044 UAH\/USD.\r\nРанее эксперт рассказал, что будет с курсом доллара в конце лета.\r\nТакже Игорь Уманский, который входит в список потенциальных претендентов на пост главы правительства и НБУ считает вполне реальным увеличение роста ВВП до 7% в ближайшие годы.