Долар знову різко обвалився: курс валют на 22 серпня

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з даними на 21 серпня на 5,55 коп. до 25,4297 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 2,76 коп. до 25,0530 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 3,05 коп. до 27,6943 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 1,18% до 28,1990 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n25,0530\r\n25,4297\r\n27,6943\r\n28,1990\r\n3,41\r\n4,01\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n25,1500\r\n25,7000\r\n27,9000\r\n28,5000\r\n3,78\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n24,9000\r\n25,2500\r\n27,4000\r\n28,0000\r\n2,40\r\n3,80\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 22 серпня, на 7,31 коп. до 25,2044 UAH\/USD.\r\nРаніше експерт розповів, що буде з курсом долара в кінці літа.\r\nТакож Ігор Уманський, який входить в список потенційних претендентів на пост глави уряду і НБУ вважає цілком реальним збільшення зростання ВВП до 7% в найближчі роки.