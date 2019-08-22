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22 серпня 2019, четвер, 10:15 177
Економіка 2019-08-22T10:30:02+03:00
Українські Новини
Долар знову різко обвалився: курс валют на 22 серпня

Долар знову різко обвалився: курс валют на 22 серпня

Долар
Долар

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з даними на 21 серпня на 5,55 коп. до 25,4297 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,76 коп. до 25,0530 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 3,05 коп. до 27,6943 UAH/EUR, курс продажу знизився на 1,18% до 28,1990 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 25,0530 25,4297 27,6943 28,1990 3,41 4,01
Максимальний 25,1500 25,7000 27,9000 28,5000 3,78 5,00
Мінімальний 24,9000 25,2500 27,4000 28,0000 2,40 3,80

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 22 серпня, на 7,31 коп. до 25,2044 UAH/USD.

Раніше експерт розповів, що буде з курсом долара в кінці літа.

Також Ігор Уманський, який входить в список потенційних претендентів на пост глави уряду і НБУ вважає цілком реальним збільшення зростання ВВП до 7% в найближчі роки.

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