"Нафтогаз" пропонує населенню закупити газ на зиму за літньою ціною

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" пропонує побутовим споживачам до 25 вересня купувати газ за ціною 4 874,42 гривень\/тис. куб. м (без ПДВ та вартості транспортування і розподілу) для використання в опалювальний сезон 2019\/2020.\r\nПро це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.\r\n"Група "Нафтогаз" запустила новий продукт для побутових споживачів "Газовий запас" в рамках акції "ТвояЕнергонезалежність". Побутові споживачі зможуть придбати газ у вересні за низькою літньою ціною і використовувати його протягом опалювального сезону", - сказано в ньому.\r\nЗгідно з повідомленням, побутові споживачі зможуть закупити до 25 тис. куб. м газу.\r\nСкористатися пропозицією можна до 25 вересня.\r\nНаголошується, що "Нафтогаз" запропонував участь у цій програмі всім газопостачальним компаніям, що обслуговують побутових споживачів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ціна газу для населення на серпень знизилася на 5,1% порівняно з липнем.\r\n"Нафтогаз" просить суд визнати протиправною визначену Кабміном методику формування ціни на газ, яка була прийнята у червні.