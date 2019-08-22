"Нафтогаз" пропонує населенню закупити газ на зиму за літньою ціною

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" пропонує побутовим споживачам до 25 вересня купувати газ за ціною 4 874,42 гривень/тис. куб. м (без ПДВ та вартості транспортування і розподілу) для використання в опалювальний сезон 2019/2020.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Група "Нафтогаз" запустила новий продукт для побутових споживачів "Газовий запас" в рамках акції "ТвояЕнергонезалежність". Побутові споживачі зможуть придбати газ у вересні за низькою літньою ціною і використовувати його протягом опалювального сезону", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, побутові споживачі зможуть закупити до 25 тис. куб. м газу.

Скористатися пропозицією можна до 25 вересня.

Наголошується, що "Нафтогаз" запропонував участь у цій програмі всім газопостачальним компаніям, що обслуговують побутових споживачів.

Як повідомляли Українські Новини, ціна газу для населення на серпень знизилася на 5,1% порівняно з липнем.

"Нафтогаз" просить суд визнати протиправною визначену Кабміном методику формування ціни на газ, яка була прийнята у червні.