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22 серпня 2019, четвер, 09:44 23
Економіка 2019-08-22T11:00:03+03:00
Українські Новини
"Нафтогаз" пропонує населенню закупити газ на зиму за літньою ціною

"Нафтогаз" пропонує населенню закупити газ на зиму за літньою ціною

Газ для населення (ілюстрація)
Газ для населення (ілюстрація)

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" пропонує побутовим споживачам до 25 вересня купувати газ за ціною 4 874,42 гривень/тис. куб. м (без ПДВ та вартості транспортування і розподілу) для використання в опалювальний сезон 2019/2020.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Група "Нафтогаз" запустила новий продукт для побутових споживачів "Газовий запас" в рамках акції "ТвояЕнергонезалежність". Побутові споживачі зможуть придбати газ у вересні за низькою літньою ціною і використовувати його протягом опалювального сезону", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, побутові споживачі зможуть закупити до 25 тис. куб. м газу.

Скористатися пропозицією можна до 25 вересня.

Наголошується, що "Нафтогаз" запропонував участь у цій програмі всім газопостачальним компаніям, що обслуговують побутових споживачів.

Як повідомляли Українські Новини, ціна газу для населення на серпень знизилася на 5,1% порівняно з липнем.

"Нафтогаз" просить суд визнати протиправною визначену Кабміном методику формування ціни на газ, яка була прийнята у червні.

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