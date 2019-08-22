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22 серпня 2019, четвер, 09:23 21
Зовнішня політика 2019-08-22T11:00:03+03:00
Українські Новини
На зустрічі у Варшаві Зеленський і Трамп підпишуть низку документів, - Зеркаль

На зустрічі у Варшаві Зеленський і Трамп підпишуть низку документів, - Зеркаль

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа відбудеться наприкінці серпня-початку вересня, під час неї буде підписано низку документів. Про це повідомила заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль в ефірі "5 каналу".

"Ми відпрацьовуємо частину, яка пов'язана, звичайно, з інформаційно-аналітичним забезпеченням, з документами, які планується підписати під час зустрічі в Польщі. Відпрацьовуємо наповнення цих зустрічей. Я думаю, що це буде нормальна, цікава зустріч ", - відповіла Зеркаль на запитання про те, хто готує зустріч президентів США і України.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський і Трамп можуть зустрітися у вересні в Польщі і на Генасамблеї ООН.

Також спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявляє, що немає жодних необхідних для виконання умов для зустрічі Зеленського та Трампа.

Раніше президент США Дональд Трамп привітав Зеленського з перемогою партії "Слуга народу" на виборах Президента.

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