На зустрічі у Варшаві Зеленський і Трамп підпишуть низку документів, - Зеркаль

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа відбудеться наприкінці серпня-початку вересня, під час неї буде підписано низку документів. Про це повідомила заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль в ефірі " 5 каналу ".

"Ми відпрацьовуємо частину, яка пов'язана, звичайно, з інформаційно-аналітичним забезпеченням, з документами, які планується підписати під час зустрічі в Польщі. Відпрацьовуємо наповнення цих зустрічей. Я думаю, що це буде нормальна, цікава зустріч ", - відповіла Зеркаль на запитання про те, хто готує зустріч президентів США і України.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський і Трамп можуть зустрітися у вересні в Польщі і на Генасамблеї ООН.

Також спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявляє, що немає жодних необхідних для виконання умов для зустрічі Зеленського та Трампа.

Раніше президент США Дональд Трамп привітав Зеленського з перемогою партії "Слуга народу" на виборах Президента.