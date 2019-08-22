Знайшов у парку: у Києві затримали чоловіка з бойовою гранатою

Під час патрулювання Дніпровського району в Києві поліцейські помітили чоловіка, який підозріло поводився. Коли поліція вирішила перевірити його, то знайшла гранату. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Київській області.

28-річний чоловік зберігав предмет, схожий на гранату РГД-5 та запал до неї. Небезпечний предмет вилучили та направили на експертизу. Розпочато кримінальне провадження.

"Чоловік пояснив, що знайшов вибухонебезпечний предмет в одному зі столичних парків. Фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Це - місцевий житель, 1990 року народження, раніше не мав проблем із законом. Виявлений предмет направлено на експертизу", - зазначив начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до семи років позбавлення волі.



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