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22 серпня 2019, четвер, 08:31 14
Силові структури 2019-08-22T10:45:03+03:00
Українські Новини
Знайшов у парку: у Києві затримали чоловіка з бойовою гранатою

Знайшов у парку: у Києві затримали чоловіка з бойовою гранатою

Вилучена граната. Фото: Нацполіція України
Вилучена граната. Фото: Нацполіція України

Під час патрулювання Дніпровського району в Києві поліцейські помітили чоловіка, який підозріло поводився. Коли поліція вирішила перевірити його, то знайшла гранату. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Київській області.

28-річний чоловік зберігав предмет, схожий на гранату РГД-5 та запал до неї. Небезпечний предмет вилучили та направили на експертизу. Розпочато кримінальне провадження.

"Чоловік пояснив, що знайшов вибухонебезпечний предмет в одному зі столичних парків. Фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Це - місцевий житель, 1990 року народження, раніше не мав проблем із законом. Виявлений предмет направлено на експертизу", - зазначив начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до семи років позбавлення волі.


Як повідомляли Українські Новини, в Дніпрі на пішохідному переході знайшли гранату.

Раніше в Миколаєві чоловік сховав гранату на дитячому майданчику.

Також в Одесі п'яний чоловік кинув гранату з 9 поверху.

 

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