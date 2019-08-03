В Одессе пьяный мужчина бросил гранату из окна девятого этажа

В Одессе 47-летний пьяный житель многоэтажки из хулиганских побуждений из окна квартиры на девятом этаже бросил гранату. Взрыв не состоялся и никто не пострадал.\r\nОб этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.\r\nСогласно сообщению, во время осмотра места происшествия полицией изъяты металлические предметы, внешне похожие на корпус гранаты РГД-5, и запал. Полицией установлено лицо, причастное к указанному правонарушению.\r\nВ ходе осмотра жилища мужчины изъято еще несколько предметов, похожих на гранаты.\r\nОткрыто уголовное дело по статьям "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" (ч.1 ст.263 УК) и "хулиганство" (ч.4 ст.296 УКУ).\r\nЗлоумышленника задержали.\r\nПродолжается следствие.\r\nНапомним, ранее на пешеходном переходе в Днипре лежала боевая граната. Также неизвестные в Ровенской области прикрепили гранату к ручке автомобиля кандидата в депутаты Рады.Тем временем в Запорожье погиб ребенок, который нашел гранату.