В Одессе пьяный мужчина бросил гранату из окна девятого этажа

В Одессе 47-летний пьяный житель многоэтажки из хулиганских побуждений из окна квартиры на девятом этаже бросил гранату. Взрыв не состоялся и никто не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Согласно сообщению, во время осмотра места происшествия полицией изъяты металлические предметы, внешне похожие на корпус гранаты РГД-5, и запал. Полицией установлено лицо, причастное к указанному правонарушению.

В ходе осмотра жилища мужчины изъято еще несколько предметов, похожих на гранаты.

Открыто уголовное дело по статьям "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" (ч.1 ст.263 УК) и "хулиганство" (ч.4 ст.296 УКУ).

Злоумышленника задержали.

Продолжается следствие.

Напомним, ранее на пешеходном переходе в Днипре лежала боевая граната.



Также неизвестные в Ровенской области прикрепили гранату к ручке автомобиля кандидата в депутаты Рады.



Тем временем в Запорожье погиб ребенок, который нашел гранату.