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29 июля 2019, понедельник, 11:57 86
Силовые структуры 2019-07-29T12:55:15+03:00
Українські Новини
На пешеходном переходе в Днипре нашли боевую гранату

На пешеходном переходе в Днипре нашли боевую гранату

Найденная граната. Фото:
Найденная граната. Фото: "Информатор"

Сегодня, 29 июля, около 8:00, на проспекте Свободы, 171, обнаружили гранату. На место прибыли правоохранители. Об этом сообщает "Информатор".

Около 8:00, на линию "102" позвонил неизвестный и анонимно сообщил о том, что прямо на проезжей части проспекта Свободы лежит граната. К месту выехали правоохранители и взрывотехники.

Им удалось определить, что на "зебре" лежала боевая граната Ф-1 (Ручная противопехотная оборонительная граната, предназначенная для поражения живой силы в оборонительном бою). Более того, граната была обмотана скотчем и к ней была прикреплена леска.

Взрывоопасный предмет с дороги убрали. На месте работает следователь, детали выясняются.

Ранее Українські Новини сообщили, что неизвестные в Ровенской области прикрепили гранату к ручке автомобиля кандидата в депутаты Верховной Рады. 

Также под Киевом в автомобиле во время движения сдетонировало взрывное устройство, водитель погиб.

В Запорожье погиб ребенок, который нашел гранату и бросил ее перед собой.

Под Днипром от взрыва гранаты погиб мужчина, также было ранено пятеро людей.

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