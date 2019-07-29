На пешеходном переходе в Днипре нашли боевую гранату

Сегодня, 29 июля, около 8:00, на проспекте Свободы, 171, обнаружили гранату. На место прибыли правоохранители. Об этом сообщает "Информатор".

Около 8:00, на линию "102" позвонил неизвестный и анонимно сообщил о том, что прямо на проезжей части проспекта Свободы лежит граната. К месту выехали правоохранители и взрывотехники.



Им удалось определить, что на "зебре" лежала боевая граната Ф-1 (Ручная противопехотная оборонительная граната, предназначенная для поражения живой силы в оборонительном бою). Более того, граната была обмотана скотчем и к ней была прикреплена леска.

Взрывоопасный предмет с дороги убрали. На месте работает следователь, детали выясняются.



Ранее Українські Новини сообщили, что неизвестные в Ровенской области прикрепили гранату к ручке автомобиля кандидата в депутаты Верховной Рады.



Также под Киевом в автомобиле во время движения сдетонировало взрывное устройство, водитель погиб.



В Запорожье погиб ребенок, который нашел гранату и бросил ее перед собой.



Под Днипром от взрыва гранаты погиб мужчина, также было ранено пятеро людей.