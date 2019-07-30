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30 июля 2019, вторник, 09:50 265
Силовые структуры 2019-07-30T09:50:01+03:00
Українські Новини
В Николаеве мужчина спрятал гранату на детской площадке

В Николаеве мужчина спрятал гранату на детской площадке

Граната на детской площадке. Фото: пресс-служба Нацполиции
Граната на детской площадке. Фото: пресс-служба Нацполиции

29 июля около 20:20 в Ингульский отдел полиции поступило сообщение, что на детской площадке по ул. Космонавтов в Ингульском районе Николаева обнаружено предмет, похожий на гранату. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа, взрывотехники и спасатели.

По заключению специалистов, находка - это корпус гранаты РГД-5.

"При обследовании территории в милицию подошла 53-летняя женщина, которая сообщила, что у нее в сумке находится пыл от этого взрывоопасного устройства, а сам корпус от гранаты принес ее 32-летний сын. По словам женщины, когда она увидела, что он принес гранату домой, то сразу отобрала пыл и приказала избавиться опасной находки. Однако, когда человек пытался избавиться от гранаты, то был замечен прохожими", - говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают все обстоятельства, опрашивается сын, его мать и свидетели, а также устанавливается, как опасное устройство попало в руки мужчины.

32-летний мужчина может получить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, ранее на пешеходном переходе в Днипре лежала боевая граната.

Также неизвестные в Ровенской области прикрепили гранату к ручке автомобиля кандидата в депутаты Рады.

Тем временем в Запорожье погиб ребенок, который нашел гранату.

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