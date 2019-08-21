У московському "Лефортово" підтвердили, що до них перевели українських в'язнів і назвали імена

Кількох українських політв'язнів перевели в московському СІЗО "Лефортово". Там знаходяться Станіслав Клых, Микола Карп'юк, Олександр Кольченко, Володимир Балух Роман Сущенко. Про це заявив член громадської спостережної комісії Євген Єнікєєв, передає Медиазона.

Правозахисник дізнався про переведення українців від начальника відділу режиму і охорони СІЗО Олександр Ханів. При цьому він уточнив, що не бачив офіційних документів.

В той же час сказав тюремник Єнікєєву, що до них не надходив політв'язень Павло Гриб.

Як повідомляли Українські Новини, українських моряків збираються відправити додому в кінці серпня.

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Раніше ключовим питанням розмови Зеленського і Путіна було звільнення полонених військових моряків.