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  • У московському "Лефортово" підтвердили, що до них перевели українських в'язнів і назвали імена
21 серпня 2019, середа, 22:09 9
Політика 2019-08-21T23:30:01+03:00
Українські Новини
У московському "Лефортово" підтвердили, що до них перевели українських в'язнів і назвали імена

У московському "Лефортово" підтвердили, що до них перевели українських в'язнів і назвали імена

Кількох українських політв'язнів перевели в московському СІЗО "Лефортово". Там знаходяться Станіслав Клых, Микола Карп'юк, Олександр Кольченко, Володимир Балух Роман Сущенко. Про це заявив член громадської спостережної комісії Євген Єнікєєв, передає Медиазона.

Правозахисник дізнався про переведення українців від начальника відділу режиму і охорони СІЗО Олександр Ханів. При цьому він уточнив, що не бачив офіційних документів.

В той же час сказав тюремник Єнікєєву, що до них не надходив політв'язень Павло Гриб.

Як повідомляли Українські Новини, українських моряків збираються відправити додому в кінці серпня.

Суд у Росії продовжив арешт 24 українських полонених моряків.

Раніше ключовим питанням розмови Зеленського і Путіна було звільнення полонених військових моряків.

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