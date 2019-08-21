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21 серпня 2019, середа, 21:41 7
Судова влада 2019-08-21T22:00:01+03:00
Українські Новини
Своїм рішенням щодо Вовку ВСП став на захист незалежності суддівської професії, - Богатир

Своїм рішенням щодо Вовку ВСП став на захист незалежності суддівської професії, - Богатир

Адвокат і юрист Володимир Богатир вважає, що Вища рада правосуддя своїм рішенням по судді Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка стала на захист незалежності суддівської професії.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Я хотів би звернути увагу на кілька аспектів. Вища рада правосуддя в силу своїх повноважень стоїть на захисті незалежності суддівської професії і незалежність суду є головним завданням при прийнятті рішень. З одного боку незалежність, а з іншого боку відповідальність за ті рішення, які суд виносить", - сказав він.

За його словами, це перше, на що потрібно звертати увагу при оцінці рішення ВСП.

"Оскільки мова йде про відмову департаменту політичних переслідувань в переслідування суддів за їх правову позицію", - зазначив юрист.

Він підкреслив, що рішення ВСП свідчить про те, що рада правосуддя, незважаючи ні на що зайняв позицію про неможливість втручання правоохоронних органів, кваліфікаційних та інших органів у діяльність суду.

Як повідомляли Українські Новини, голова Окружного адмінсуду Києва Вовк склав повноваження.

Тим часом Вовк вважає, що аудіозаписи Національного антикорупційного бюро нібито з його голосом у справі про можливе втручання суду в роботу держорганів, змонтовані, а розмови спотворені.

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