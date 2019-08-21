підписатися на розсилку
25 25.35
27.6 28.35
˟
  • Головна
  • Новини
  • Політика
  • Міст в Станиці Луганській можуть почати відновлювати вже завтра: якщо бойовики приберуть блокпост
21 серпня 2019, середа, 20:03 11
Політика 2019-08-21T22:15:02+03:00
Українські Новини
Міст в Станиці Луганській можуть почати відновлювати вже завтра: якщо бойовики приберуть блокпост

Міст в Станиці Луганській можуть почати відновлювати вже завтра: якщо бойовики приберуть блокпост

У середу, 21 серпня, на засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі українська сторона заявила про готовність почати відновлення моста в Станиці Луганській та домовилася про продовження режиму тиші на Донбасі з початку навчального року. Про це повідомила в Facebook прес-секретар представника України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"Українська сторона поінформувала представника ОБСЄ в ТКГ Мартіна Сайдика щодо виконання взятих на себе зобов'язань по завершенню розмінування в районі мосту в Станиці Луганській та готовність почати ремонт переходу з першої половини дня 22 серпня 2019 року. Однозначно, до початку відновлювальних робіт на мосту повинен бути демонтований блокпост НВФ ОРЛО. Надалі демонтаж фортифікаційних споруд з обох сторін в районі КПВВ "Станиця Луганська" повинен бути одночасним і дзеркальним", - написала Оліфер.

За її словами, на засіданні ТКГ була досягнута домовленість, що всі роботи по мосту повинні проходити в тісній координації з СММ ОБСЄ.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський звільнив Романа Безсмертного з посади представника України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) - Росія).

Раніше Безсмертний виступив за припинення роботи України в ТКГ після загибелі 4 військових в ООС до зустрічі в "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія).

Більше новин про: ТКГ Станиця Луганська міст в Станиці Луганській

Архів
Новини
У Польщі розгорівся ксенофобський скандал: в ресторан потрібні "нуль українців" 21:43
Своїм рішенням щодо Вовку ВСП став на захист незалежності суддівської професії, - Богатир 21:41
Стало відомо, коли нова Рада відстрочить штрафи для "євробляхерів" 21:35
Аеропорт "Київ" закривається у вересні на ремонт: його рейси будуть літати з "Борисполя" 21:16
Міст в Станиці Луганській можуть почати відновлювати вже завтра: якщо бойовики приберуть блокпост 20:03
більше новин
Рішення Окружного адмінсуду Києва підривають інвестклімат і уповільнюють розвиток зеленої енергетики, - Тинний 13:59
НАБУ закрив справу проти
Нема складу злочину: НАБУ закрило справу проти кінокомпанії Зеленського 10:03 Документ
Справа "Роттердам+" є помстою Коломойського, – екс-голова НКРЕКП 20:42
Сільські підприємці Київської області отримали по 50 тисяч гривень від МХП на розвиток власного бізнесу 09:35
Для того, щоб зупинити рейдерство, треба зробити його нецікавим для самих рейдерів, - Олексій Кулагін 10:13
більше новин
НАБУ закрив справу проти
Нема складу злочину: НАБУ закрило справу проти кінокомпанії Зеленського 10:03 Документ
Рішення Окружного адмінсуду Києва підривають інвестклімат і уповільнюють розвиток зеленої енергетики, - Тинний 13:59
Один з суддів Окружного адмінсуду дав свідчення проти Вовка 15:45
Зеленський пообіцяв пенсії ізраїльтянам, хоча мешканці ОРДЛО і Криму їх не отримують 18:10
НАБУ відкрило справу проти Кононенка 12:21
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok