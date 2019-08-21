Міст в Станиці Луганській можуть почати відновлювати вже завтра: якщо бойовики приберуть блокпост

У середу, 21 серпня, на засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі українська сторона заявила про готовність почати відновлення моста в Станиці Луганській та домовилася про продовження режиму тиші на Донбасі з початку навчального року. Про це повідомила в Facebook прес-секретар представника України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"Українська сторона поінформувала представника ОБСЄ в ТКГ Мартіна Сайдика щодо виконання взятих на себе зобов'язань по завершенню розмінування в районі мосту в Станиці Луганській та готовність почати ремонт переходу з першої половини дня 22 серпня 2019 року. Однозначно, до початку відновлювальних робіт на мосту повинен бути демонтований блокпост НВФ ОРЛО. Надалі демонтаж фортифікаційних споруд з обох сторін в районі КПВВ "Станиця Луганська" повинен бути одночасним і дзеркальним", - написала Оліфер.

За її словами, на засіданні ТКГ була досягнута домовленість, що всі роботи по мосту повинні проходити в тісній координації з СММ ОБСЄ.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський звільнив Романа Безсмертного з посади представника України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) - Росія).

Раніше Безсмертний виступив за припинення роботи України в ТКГ після загибелі 4 військових в ООС до зустрічі в "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія).