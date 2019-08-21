ВРП своїм рішенням щодо Вовка підтвердила сумнівність доказів Генпрокуратури, - Пилипенко

Представник України у Венеціанській комісії" ( 2013-2017 роки), народний депутат України VI-VII скликань Володимир Пилипенко вважає, що Вища рада правосуддя своїм рішенням щодо судді Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка підтвердила сумнівність доказів Генпрокуратури.

Про це він повідомив Українським Новинам.

"Враховуючи сумнівність цього кримінального провадження, вчорашнє рішення ВРП було прогнозованим. Дії Генпрокуратури в цій справі все більше стають подібними не на розслідування, а на зведення рахунків чи відпрацьовування замовлення. І питання не лише в справі Приватбанку. Згадайте рішення суду по тарифах, по Укрпошті, поновлення незаконно звільнених топ-чиновників. Суди стали заручниками непрофесійних дій влади", - повідомив він.

Пилипенко зауважив, що неодноразово звертав увагу на те, що сильна адміністративна юстиція невигідна владі, яка в основу своєї діяльності поклала задоволення власних корисливих інтересів, а не дотримання прав громадян.

"Саме тому протягом останніх п‘яти років адмінюстиція в Україні фактично знищувалась. Спочатку через ліквідацію Вищогоадмінсуду, який експерти Венеційської комісії пропонували залишити, потім через ліквідацію (читай-зміну вивіски) апеляційних адмінсудів і виведення з їх штату неугодних владі суддів", - зауважив Пилипенко.

"Тому розслідуване кримінальне провадження щодо суддів ОАСК, на думку багатьох юристів, не має жодної судової перспективи. У звязку з цим нагальною проблемою є питання зміни керівництва Генпрокуратури та НАБУ, що стоїть перед Президентом та Парламентом та реальна реформа цих органів в інтересах держави і суспільства а не правлячої влади",- підкреслив Пилипенко.

Як повідомляли Українські Новини, адвокат Михайло Ілляшев заявляє, що ВРП погодилася з позицією Павла Вовка і його захисту про відсутність у ГПУ законних підстав для відсторонення його від посади судді.

ВРП відмовилася відсторонити Вовка від посади судді.

Вовк склав повноваження глави Окружного адмінсуду Києва.