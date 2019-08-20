ВСП погодився з позицією Вовка про відсутність у ГПУ підстав для його відсторонення, - Ілляшев

Адвокат Михайло Ілляшев заявляє, що ВСП погодився з позицією Павла Вовка і його захисту про відсутність у ГПУ законних підстав для відсторонення його від посади судді.\r\nПро це він сказав Українським Новинам.\r\n"Це рішення ВСП свідчить про те, що професійні юристи у складі Вищої ради правосуддя дали оцінку тим матеріалам, які є в розпорядженні ГПУ, і з якими вони виступали з публічними звинуваченнями. ВСП погодився з доводами захисту і Павла Вовка про відсутність підстав для відсторонення його від посади судді. Своїм рішенням ВСП визнав, що матеріали, подані Генпрокуратурою, не містять доказової бази для звільнення судді Вовка з посади", - зазначив Ілляшев, коментуючи рішення ВСП.\r\nАдвокат також прояснив ситуацію з додаванням Павлом Вовком повноважень Голови Окружного адміністративного суду Києва.\r\n"Павло Вовк склав з себе повноваження голови суду, але залишається суддею Окружного адміністративного суду Києва і продовжить розглядати справи", - сказав Ілляшев.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, голова Окружного адмінсуду Києва Вовк склав повноваження.\r\nТим часом Генеральна прокуратура заявляє, що суддя Окружного адміністративного суду Києва Андрій Федорчук дав свідчення проти свого керівника - голови Окружного адмінсуду Павла Вовка.