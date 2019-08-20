ВСП погодився з позицією Вовка про відсутність у ГПУ підстав для його відсторонення, - Ілляшев

Адвокат Михайло Ілляшев заявляє, що ВСП погодився з позицією Павла Вовка і його захисту про відсутність у ГПУ законних підстав для відсторонення його від посади судді.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Це рішення ВСП свідчить про те, що професійні юристи у складі Вищої ради правосуддя дали оцінку тим матеріалам, які є в розпорядженні ГПУ, і з якими вони виступали з публічними звинуваченнями. ВСП погодився з доводами захисту і Павла Вовка про відсутність підстав для відсторонення його від посади судді. Своїм рішенням ВСП визнав, що матеріали, подані Генпрокуратурою, не містять доказової бази для звільнення судді Вовка з посади", - зазначив Ілляшев, коментуючи рішення ВСП.

Адвокат також прояснив ситуацію з додаванням Павлом Вовком повноважень Голови Окружного адміністративного суду Києва.

"Павло Вовк склав з себе повноваження голови суду, але залишається суддею Окружного адміністративного суду Києва і продовжить розглядати справи", - сказав Ілляшев.

Як повідомляли Українські Новини, голова Окружного адмінсуду Києва Вовк склав повноваження.

Тим часом Генеральна прокуратура заявляє, що суддя Окружного адміністративного суду Києва Андрій Федорчук дав свідчення проти свого керівника - голови Окружного адмінсуду Павла Вовка.