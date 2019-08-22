Антициклон і циклонічність протистоять: синоптик попередила про сильний вітер і 35-градусну спеку

У четвер, 22 серпня, в більшості областей України очікується сильний вітер, спека триватиме на Півдні, Сході та в більшості центральних областей, +30..+35 градусів.

Про це йдеться в повідомленні синоптика Наталки Діденко в соціальній мережі Facbook.

"Антициклон Corina та циклонічність десь аж поблизу Каспійського моря протистоять і це протистояння створює умови для сильного вітру. Україна, як завжди, опиняється у цій зоні боротьби, і тому 22-го серпня в більшості наших областей очікується поривчастий, до сильного, вітер. Візьміть це до уваги, уважно паркуйте автомобілі та не затримуйтеся довго під старими великими деревами", - написала вона.

На Заході у четвер стане значно прохолодніше, +23..+28 градусів.

Також послабне спека у північних областях, завтра там очікується +25..+29 градусів.

"Дощів не буде, домінуючою залишається суха повітряна маса, хіба окремі локальні опади можливі навколо Карпат та на північному сході. У Києві, який належить до північної частини України, також завтра стане легше дихати, протягом дня передбачається +26..+28 градусів. Сонячно, сухо", - повідомила Діденко.

Зі слів синоптика, до кінця тижня, на День Прапора і День Незалежності, у столиці буде погода без змін, сонячно та близько +25..+28 градусів.

Карта зі сторінки Facebook Наталки Діденко

Як повідомляли Українські Новини, липень 2019 року у світі став найспекотнішим в історії.

Тим часом синоптики спрогнозували погоду до жовтня.