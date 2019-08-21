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21 августа 2019, среда, 06:00 1209 Карта
Жизнь 2019-08-21T10:00:04+03:00
Українські Новини
Тропическая жара "перевалит" за +35: синоптик рассказала, когда в Украине похолодает

Тропическая жара "перевалит" за +35: синоптик рассказала, когда в Украине похолодает

Жара.
Жара.

Среда в Украине будет горячей. После прихода Азорского антициклона жара местами перевалит за +35. 

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, 21 августа максимальная температура воздуха составит + 28 + 30 градусов, на юге, на востоке и в большинстве центральных областей + 30 + 34, местами до +35 градусов. В Карпатах + 21 + 24 градуса.

Сухая солнечная погода будет доминировать, лишь на крайнем западе возможные периодические дождь и гроза.

Карта. Фото: Наталка Диденко/Фейсбук Карта. Фото: Наталка Диденко/Фейсбук

В Киеве 21 августа будет жарко и солнечно. В течение дня около +30 градусов, ближайшей ночью + 16 + 18 градусов.

"В дальнейшем жара спадет 22 августа в западных областях, 23 августа, на День Флага, еще и в северных. Юг и Восток останутся в горячем сухом воздухе", - предупредила Диденко.

По ее словам, 22-23 августа усилится восточный ветер.

"Такие условия, когда длительное время господствует жара, сухой воздух и сильный ветер могут вызывать суховеи", - написала она.

По словам синоптика, вода будет самой потребностью в ближайшие дни, поєтому рекомендуется пить побольше и защищаться от чрезмерного солнца очками кружевными зонтиками и кепками с шляпками, или перемещаться от тени к тени.

Как сообщали Українські Новини, ранее синоптик дала предварительный прогноз на День независимости и неделю.

Тем временем, согласно прогнозу Укргидрометцента, жара усилится, а местами пройдут дожди с грозами.

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