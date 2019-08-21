Новим командувачем Десантно-штурмовими військами став Мойсюк

Міністр оборони Степан Полторак призначив командувачем Десантно-штурмовими військами (ДШВ) Збройних Сил генерал-майора Євгена Мойсюка замість обраного депутатом Верховної Ради за списком "Європейської солідарності" екс-генерал-майора Михайла Забродського.\r\nПро це йдеться в повідомленні Полторака в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\nПолторак зазначив, що Мойсюк неодноразово виявляв героїзм та мужність при захисті територіальної цілісності України, його досвід дозволить розвивати і зміцнювати потенціал ДШВ.\r\nМойсюк керував обороною Донецького аеропорту, був командиром 81-ої аеромобільної бригади (2014-2018), з 2018 року - першим заступником командувача ДШВ.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив начальником управління СБУ в Житомирській області Головаша замість Панасюка.\r\nРаніше Зеленський призначив новим командувачем ООС начальника "Півночі".\r\nТакож Зеленський звільнив командувача ООС Сирського і призначив його командуючим Сухопутними військами.