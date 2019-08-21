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21 серпня 2019, середа, 10:06 18
Силові структури 2019-08-21T11:30:02+03:00
Українські Новини
Новим командувачем Десантно-штурмовими військами став Мойсюк

Новим командувачем Десантно-штурмовими військами став Мойсюк

Міністр оборони Степан Полторак призначив командувачем Десантно-штурмовими військами (ДШВ) Збройних Сил генерал-майора Євгена Мойсюка замість обраного депутатом Верховної Ради за списком "Європейської солідарності" екс-генерал-майора Михайла Забродського.

Про це йдеться в повідомленні Полторака в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Полторак зазначив, що Мойсюк неодноразово виявляв героїзм та мужність при захисті територіальної цілісності України, його досвід дозволить розвивати і зміцнювати потенціал ДШВ.

Мойсюк керував обороною Донецького аеропорту, був командиром 81-ої аеромобільної бригади (2014-2018), з 2018 року - першим заступником командувача ДШВ.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив начальником управління СБУ в Житомирській області Головаша замість Панасюка.

Раніше Зеленський призначив новим командувачем ООС начальника "Півночі".

Також Зеленський звільнив командувача ООС Сирського і призначив його командуючим Сухопутними військами.

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