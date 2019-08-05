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05 августа 2019, понедельник, 17:44 150
Силовые структуры 2019-08-05T17:54:46+03:00
Українські Новини
Зеленский уволил командующего ООС Сырского

Зеленский уволил командующего ООС Сырского

Александр Сырский. Фото: Минобороны
Александр Сырский. Фото: Минобороны

Президент Владимир Зеленский уволил командующего Объединенными силами Александра Сырского, который эту занимал должность с мая 2019, и назначил его командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил.

Об этом говорится в указах №576-578 от 5 августа, передают Українськi Новини.

В то же время Президент уволил с должности командующего Сухопутными войсками Сергея Попко.

Генерал-полковник Попко занимал эту должность с марта 2016 года, а до этого был руководителем антитеррористической операции.

Сырский - генерал-лейтенант, был командующим ООС с 6 мая.

Как сообщали Українськi Новини, 21 мая, на следующий день после своей инаугурации, Зеленский назначил начальником Генерального штаба - главнокомандующим Вооруженных сил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака вместо Виктора Муженко.

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