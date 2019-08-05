Зеленский уволил командующего ООС Сырского

Президент Владимир Зеленский уволил командующего Объединенными силами Александра Сырского, который эту занимал должность с мая 2019, и назначил его командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил.\r\nОб этом говорится в указах №576-578 от 5 августа, передают Українськi Новини.\r\nВ то же время Президент уволил с должности командующего Сухопутными войсками Сергея Попко.\r\nГенерал-полковник Попко занимал эту должность с марта 2016 года, а до этого был руководителем антитеррористической операции.\r\nСырский - генерал-лейтенант, был командующим ООС с 6 мая.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 21 мая, на следующий день после своей инаугурации, Зеленский назначил начальником Генерального штаба - главнокомандующим Вооруженных сил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака вместо Виктора Муженко.