Розенко отримав зарплату в 10 разів більшу за оклад за липень

Заробітна плата віце-прем'єр-міністра Павла Розенка за липень склала 109,5 тис. гривень в той час, як дівчина Розенка показала, як відпочиває з ним в Грузії

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Згідно з ним, Розенку було нараховано за липень 109 521 гривню, з них посадовий оклад склав 11 826 гривень, надбавка за вислугу років - 5 913 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 10 052 гривні, індексація - 525 гривень, премія - 2 247 гривень, відпускні - 65 502 гривні, витрати на відрядження - 13 456 гривень.

Сума утриманих податків склала 21 357 гривень.

Фактична сума коштів, отримана віце-прем'єром, склала 88 164 гривні.

Як повідомляли Украінські Новини, Розенко отримав зарплату за червень в два рази більше, ніж за травень.

Раніше Розенко вніс у декларацію за 2018 рік дорогий подарунок матері і доходи колишньої дружини, серед яких будинок за 1 млн гривень і земельна ділянку за 205 тис. гривень у селі Погреби Броварського району Київської області.

Також Розенко отримав надбавку за "інтенсивну працю" розміром майже з оклад у травні.