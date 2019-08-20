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20 серпня 2019, вівторок, 22:00 7
Силові структури 2019-08-21T00:30:01+03:00
Українські Новини
На Донбасі під обстрілами поранений український військовий

На Донбасі під обстрілами поранений український військовий

ООС. Фото: Міноборони України
ООС. Фото: Міноборони України

Бойовики 3 рази обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у вівторок, 1 український військовослужбовець отримав поранення в той час, як раніше за добу бойовики 11 разів обстріляли позиції і поранили військового.

Про це сказано в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"Протягом доби збройні формування Російської Федерації та її найманці три рази порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем і стрілецької зброї", - сказано в ньому.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил у районі населених пунктів Талаківка і Красногорівка.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв позиції ООС у районі Південного.

З початку поточної доби в результаті ворожих обстрілів 1 військовослужбовець отримав поранення.

Його доставлено у військовий мобільний госпіталь.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 3 рази обстріляли позиції сил ООС 17 серпня, втрат не було. Також у п'ятницю бойовики застосували проти українських військових гранатомети і великокаліберні кулемети.

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