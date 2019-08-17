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17 августа 2019, суббота, 08:02 44
Силовые структуры 2019-08-17T08:05:03+03:00
Українські Новини
В пятницу боевики применили против украинских военных гранатометы и крупнокалиберные пулеметы

В пятницу боевики применили против украинских военных гранатометы и крупнокалиберные пулеметы

За прошедшие сутки, 16 августа, боевики двенадцать раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС.

За минувшие сутки потерь ВСУ в результате вражеских обстрелов не было.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили девять обстрелов позиций Объединенных сил: четыре раза неподалеку Лебединского, четыре раза вблизи Водяного, вблизи Маринки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 3 обстрелы позиций Объединенных сил: неподалеку Новолуганского, вблизи Зайцево, в районе Крымского.

С начала текущих суток противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" неподалеку Павлополя.

Как сообщали Українські Новини, 15 августа боевики 12 раз нарушили перемирие, применив гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

4 августа, оккупанты на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, используя дважды запрещенное Минскими соглашениями оружие – минометы калибра 120 мм и 82 мм. В результате обстрелов погиб один военнослужащий.

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