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20 августа 2019, вторник, 08:00 43
Силовые структуры 2019-08-20T08:00:02+03:00
Українські Новини
За сутки боевики 6 раз обстреляли позиции сил ООС, 1 военный ранен

За сутки боевики 6 раз обстреляли позиции сил ООС, 1 военный ранен

Боевики 6 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 19 августа, 1 украинский военнослужащий ранен.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. С целью нанесения наибольшего ущерба нашим военнослужащим на одном из направлений враг применил беспилотный летательный аппарат, снабженный гранатометным выстрелом (ВОГ-25)", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Новотроицк, Талаковка, Водяное и Павлополь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вражеского огня по позициям Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 3 раза обстреляли позиции сил ООС 17 августа, потерь не было.

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