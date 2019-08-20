За сутки боевики 6 раз обстреляли позиции сил ООС, 1 военный ранен

Боевики 6 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 19 августа, 1 украинский военнослужащий ранен.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.



"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. С целью нанесения наибольшего ущерба нашим военнослужащим на одном из направлений враг применил беспилотный летательный аппарат, снабженный гранатометным выстрелом (ВОГ-25)", - сказано в нем.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Новотроицк, Талаковка, Водяное и Павлополь.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вражеского огня по позициям Объединенных сил не зафиксировано.



Как сообщали Українськi Новини, боевики 3 раза обстреляли позиции сил ООС 17 августа, потерь не было.



