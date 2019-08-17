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17 августа 2019, суббота, 21:55 15
Политика 2019-08-17T21:55:44+03:00
Українські Новини
Суббота в зоне ООС прошла без потерь, боевики 3 раза обстреляли позиции ВСУ

Суббота в зоне ООС прошла без потерь, боевики 3 раза обстреляли позиции ВСУ

Боевики 3 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в субботу, 17 августа, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня.

Враг обстреливал позиции украинских подразделений с автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

За минувшие сутки потерь с украинской стороны в результате вражеских обстрелов не было.

Вчера представителями Национальной полиции и Национальной гвардии из состава Объединенных сил раскрыто 2 убийства, 2 факта нанесения тяжких телесных повреждений, 1 грабеж, 9 краж, 1 мошенничество, 1 факт незаконного завладения транспортными средствами и 18 фактов незаконного обращения с наркотическими средствами.

Через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехало 23 572 человека и 2650 транспортных средств.

В обратном направлении линию соприкосновения пересекли 25 104 лица и 2 897 транспортных средств.

В пропуска через линию разграничения было отказано 48 лицам.

Как сообщали Українські Новини, в штабе ООС сообщили, что за минувшие сутки, 16 августа, потерь ВСУ в результате вражеских обстрелов не было.

15 августа боевики 12 раз нарушили перемирие, применив гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

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