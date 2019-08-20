У Києві 16 сімей на каяках влаштували змагання з вилову пластику з Дніпра

У понеділок, 19 серпня, в Києві на Гідропарку відбулися змагання на каяках зі збору сміття в Дніпрі. 16 сімей з дітьми заповнювали спеціальні корзини пластиком та іншими відходами, які знайшли в річці.

Про це повідомляє організатор суботника компанія ECO-Maniac Studio.

Усіх учасників еко-акції ознайомили з правилами техніки безпеки та забезпечили рятувальними жилетами. Метою заходу було очистити річкову частину Гідропарку, а також привити дітям любов до навколишнього середовища в ігровій формі.

"Діти - це наше майбутнє, і саме від них залежить, чи наша країна буде й надалі дотримуватися європейських цінностей", - каже Наталі Максимець, засновниця ECO-Maniac Studio.

"Варто один раз позбирати сміття у Дніпрі, щоб усвідомити, що треба турбуватися про довкілля - після такої акції дітям точно не захочеться смітити!"- вважає засновник Каяк Каное Центру Михайло Петелицький.

Організатори зазначають, що збір річкового сміття поступово набирає популярності. Цей тренд отримав назву "акваплогінг" - він походить від традиційного плогінгу - нового модного виду спорту, що зародився у Швеції.