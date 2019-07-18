Фото дня: північне сяйво Київського моря

Київське водосховище, яке ще називають Київським морем, позеленіло.

Фото були опубліковані на сторінці "Життя міста Вишгород" в соціальній мережі Facebook.

"Північне сяйво Київського водосховища", - йдеться у підписі.

Зазначимо, що Дніпро вже не перший рік влітку набуває яскраво-зелений колір через цвітіння водоростей.

Раніше такий колір води екологи також пояснювали поганим водообміном річки Дніпро з Київським водосховищем, а також попаданням у водойми великої кількості пестицидів.

Цвітіння Дніпра. Фото: facebook/uptownlifepage

Як повідомляли Українські Новини, синьо-зелені водорості виробляють небезпечні токсини, які впливають на нервову і дихальну системи і печінку. Крім того, сплеск онкологічних захворювань, який постійно звалюють на Чорнобиль, також виникає через погану якість води.

У червні позеленіло Чорне море в Одесі. Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Одеській області рекомендувала утриматися від купання в морі у зв'язку з аномальним розвитком водоростей.