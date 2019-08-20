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20 серпня 2019, вівторок, 20:54 36
Силові структури 2019-08-20T21:30:02+03:00
Українські Новини
Рятувальники розповіли про рівень радіації в Україні після вибуху ракети в Архангельську

Рятувальники розповіли про рівень радіації в Україні після вибуху ракети в Архангельську

Радіація. Фото: pixabay
Радіація. Фото: pixabay

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) заявляє, що радіаційний фон в Україні не зазнав змін через вибух ракети з ядерним джерелом в Архангельській області Росії в той час, як рівень радіації після вибуху під Архангельськом перевищено у 4-16 разів.

Про це сказано в повідомленні прес-служби ДСНС, передають Українські Новини.

"Друзі, без паніки! Результати радіометричних вимірювань у період з 10 по 18 серпня свідчать про те, що радіаційний фон в Україні не зазнав ніяких змін через надзвичайну ситуацію, що виникла в акваторії Білого моря поблизу населеного пункту Ненокса Архангельської області (Російська Федерація)", - сказано в ньому.

Так, за прогнозними даними, радіоактивно забруднені повітряні маси могли гіпотетично досягти території України в ніч із 11 на 12 серпня і охоплювати територію її східних і південно-східних областей.

Тому радіометричну мережу гідрометеорологічної служби України було переведено в режим підвищеної готовності з прискореним виконанням радіометричних вимірювань.

До вимірів були залучені метеостанції Сумської, Харківської, Луганської, Донецької областей, а після проведення додаткового прогнозування 12 серпня, з урахуванням змін погодних умов, до режиму вимірювань залучили Одеську область.

Результати вимірювань у період з 10 по 18 серпня свідчать про те, що радіаційний фон в Україні не зазнав жодних змін, а саме потужність експозиційної дози на всій території України перебуває в своїх звичних рамках, у повітряних пробах не виявлено додаткових радіонуклідів, які можуть свідчити про проходженні над територією України радіоактивно забруднених мас.

За даними ЗМІ, 8 серпня на полігоні в Архангельській області РФ стався вибух найновішої ракети з ядерним джерелом живлення.

За офіційними даними, загинули не менше 5 людей.

Як повідомляли Українські Новини, в Росії вибухнув реактивний двигун на випробуваннях нової ракети, є жертви. Також Трамп заявив, що в Росії на Білому морі вибухнула новітня ракета з ядерним реактором.

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