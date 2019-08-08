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08 августа 2019, четверг, 21:48 191
Происшествия 2019-08-08T22:23:53+03:00
Українські Новини
В России взорвался реактивный двигатель на испытаниях новой ракеты: есть жертвы

В России взорвался реактивный двигатель на испытаниях новой ракеты: есть жертвы

На военном полигоне в Архангельской области произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, также изделие загорелось.

Об этом говорится в сообщении Минобороны России, сообщает "Ленты.ру".

В результате происшествия погибли два специалиста, еще шесть человек — сотрудники Минобороны и предприятия-разработчика— получили травмы, утверждают в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что выбросов вредных веществ в атмосферу после происшествия не было, радиационный фон в норме.

О ЧП на полигоне стало известно ранее 8 августа. По данным источника ТАСС, "инцидент начался с судна", где произошел пожар при проведении работ гражданскими специалистами.

По информации властей, ЧП произошло на военном объекте в селе Ненокса Архангельской области. Около этого населенного пункта находится 45-й государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России. В открытых источниках говорится, что на этом полигоне проходят испытания "практически всех ракет", которыми вооружается российский флот, в частности баллистических, крылатых, противокорабельных и зенитных.

После взрыва на военном полигоне в Архангельской области было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона, сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу администрации Северодвинска.

В сообщении местных властей говорится, что в 11:50 по мск датчики Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) зафиксировали повышение радиационного фона. После этого он начал снижаться. По состоянию на 14:00 по мск показания датчиков не превышали 0,11 микрозивертов в час. Максимально допустимое значение — 0,6 микрозивертов в час.

Напомним, В России произошел пожар, повлекший взрывы снаряды на военном складе, есть жертвы.

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