Трамп заявил, что в России на Белом море взорвалась новейшая ракета с ядерным реактором

В России в Архангельской области при испытании новейшего "изделия" 8 августа произошел взрыв, при котором погибли пятеро сотрудников Саровского ядерного центра и двое военных. После взрыва зафиксировали повышение радиационного фона, участок Белого моря закрыли для судоходства.

США официально заявили, что взорвался "Буревестник" — новейшая ракета с ядерным реактором, которую Владимир Путин представил год назад, пишет Meduza.

В поселке Ненокса (Архангельская область) в 30 километрах от Северодвинска расположен Центральный ракетный полигон ВМФ России. По словам военных и чиновников, 8 августа там испытывалась некая ракета с жидкостным двигателем, которую запускали с морской платформы около поселка. От взрыва несколько испытателей были сброшены в воду, где они погибли. Взрыв произошел в результате неудачного "стечения обстоятельств".

В своем заявлении руководители Саровского центра признали, что работы велись с устройством, содержащим радиоактивные материалы. Они не говорили, что испытывалось 8 августа, но упомянули две свои разработки, причем принципиально разные. Это топливные элементы на основе радиоизотопов (РИТЭГ) и миниатюрный маломощный реактор вроде создаваемого американским космическим агентством NASA проекта Kilopower.

Многие эксперты считают, что в Белом море взорвался именно "Буревестник". Об этом же написал президент США Дональд Трамп. По его словам, Штаты имеют похожие, но более продвинутые технологии, а у русских получилось "нехорошо".

О ракете в основном известно со слов президента Владимира Путина. Выступая с ежегодным посланием к Федеральному собранию в 2018 году, среди прочих новых видов вооружения, способных преодолеть современную противоракетную оборону НАТО, Путин анонсировал "ракету с почти неограниченным радиусом действия" с ядерной силовой установкой. С тех пор было несколько сообщений об испытаниях ракеты, которую на "народном голосовании" решили назвать "Буревестник", а также видео сборки ракет в ангаре и ее испытания.

По видеоролику был сделан вывод, что ракета стартует с помощью обычного двигателя, а ядерная установка включается позже, когда ракета достигает нужной скорости. Считалось, что стартовый двигатель работает на твердом топливе, а не на жидком, которое упоминается в сообщении об аварии под Северодвинском.

Российские военные анонимно утверждают, что испытания двигателя "Буревестника" закончились успешно в начале 2019 года. Американские разведчики, также не называя своих имен, уверяют, что ни одно из 13 испытаний ракеты не было полностью успешным. Испытание в начале 2019-го, которое упоминал российский военный, по данным американцев, было "частично успешным". По их словам, у ракеты всякий раз возникали сложности при переключении со стартового (обычного) двигателя на ядерный.

До сих пор считалось, что "Буревестник" испытывают на отдаленном от населенных пунктов ядерном полигоне на Новой Земле. Однако сотрудники группы Джеффри Льюиса из института Миддлбери, занимающиеся вопросами ракетного и ядерного оружия, изучив коммерческие спутниковые снимки разных лет, выяснили, что базу на Новой Земле закрыли в 2018 году, а очень похожая весной 2019-го (или раньше) появилась в Неноксе. Это первый аргумент в пользу того, что испытывали "Буревестник".

Ранее сообщалось, что в России взорвался реактивный двигатель на испытаниях новой ракеты.

Ранее в России произошел пожар, повлекший взрывы снаряды на военном складе, есть жертвы.