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13 августа 2019, вторник, 16:21 29
Азия 2019-08-13T16:21:39+03:00
Українські Новини
Уровень радиации после взрыва под Архангельском превышен в 4-16 раз

Уровень радиации после взрыва под Архангельском превышен в 4-16 раз

Взрыв при запуске жидкостной ракеты на морском испытательном полигоне в Архангельске. Скриншот youtube/Тoparmy
Взрыв при запуске жидкостной ракеты на морском испытательном полигоне в Архангельске. Скриншот youtube/Тoparmy

После взрыва на военном полигоне в Северодвинске Архангельской области уровень радиации был превышен в 4-6 раз.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Согласно данным ведомства, 8 августа на 12:00 по московскому времени в 6 из 8 пунктов Северодвинска зафиксированы превышения мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз по сравнению с фоновыми значениями мощности абиентного эквивалента дозы гамма излучения для данной территории.

Ранее глава отдела гражданской защиты администрации Северодвинска Валентин Магомедов говорил, что уровень радиационного фона в Северодвинске в течение получаса примерно в три раза превышал допустимую норм и составлял 2 микрозиверта в час. Максимально допустимым считается уровень в 0,6 микрозиверта в час.

Как сообщали Українські Новини, в России на военном полигоне в Архангельской области произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, изделие загорелось. В результате происшествия погибло два специалиста, еще шесть человек — сотрудники Минобороны и предприятия-разработчика— получили травмы. В министерстве заявили, что выбросов вредных веществ в атмосферу после происшествия не было, радиационный фон был в норме.

 

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