Телеканал "112" звинувачує Богдана в інформаційному тиску і просить у Ради Європи захисту

Телеканал "112 Україна" заявляє про інформаційний тиск з боку голови Офісу Президента Андрія Богдана і просить у Ради Європи захисту.

Про це йдеться в заяві на сайті каналу, передають Українські Новини.

Крім того, "112 Україна" просить захисту у Європейського парламенту та Міжнародної редакційної ради.

Представники каналу також вимагають від влади припинити тиск на канал, вони стурбовані позицією Президента.

"Ваші попередники, які боролися з інакомисленням, отримали політичний покарання за свої дії. Не повторюйте їх шлях. Боріться з бідністю, а не з неугодними каналами. Встаньте на захист свободи слова", - звернулися вони до Президента.

Телеканал "112 Україна" стурбований інформацією про наміри Богдана встановити контроль над каналом, організувавши його захоплення силами Служби безпеки України, а потім передати телеканал Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Юридична служба телеканалу заявила, що такий план є незаконним, а його реалізація буде свідчити про відсутність в Україні законності і початку в країні режиму авторитаризму і диктатури.

У заяві наголошується, що Богдан зустрічався з суддями, що розглядають справа, після вирішення у якому канал може фактично припинити мовлення.

Представники каналу також підкреслили, що українська влада досі ніяк не відреагували на обстріл будівлі телеканалу з гранатомета.

Як повідомляли Українські Новини, телеканал "112 Україна" вважає неприпустимим і розпалюють ворожнечу висловлювання депутата Сергія Висоцького, який закликав розстріляти канали "112 Україна" і NewsOne з ПТУР (протитанкової керованої ракети).