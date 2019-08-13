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13 августа 2019, вторник, 20:49 14
СМИ 2019-08-13T20:51:48+03:00
Українські Новини
"112 Украина" требует привлечь депутата Высоцкого к уголовной ответственности

"112 Украина" требует привлечь депутата Высоцкого к уголовной ответственности

Телеканал "112 Украина" считает недопустимым и разжигающим вражду высказывание депутата Сергея Высоцкого, который призвал расстрелять каналы "112 Украина" и NewsOne из ПТУР (противотанковой управляемой ракеты).

Об этом говорится заявлении телеканала.

Телеканал считает недопустимыми любые угрозы в адрес журналистов и требует привлечь Высоцкого к уголовной ответственности.

"К сожалению, власти не отреагировали должным образом на теракт 13 июля, что повлекло за собой новые угрозы в адрес журналистов. Потому я снова повторю свое обращение к Офису президента Украины, Кабинету министров, лично к министру внутренних дел Украины, генеральному прокурору и Службе безопасности Украины с требованием немедленно осудить преступные действия в отношении "112 Украина". Вы должны четко и решительно сказать: "В Украине нельзя использовать силу в отношении СМИ". С тревогой констатирую эскалацию давления на телеканал, которое продолжается не первый год. Надеюсь, что новая власть найдет в себе силы сохранить свободу слова, прекратить давление и обеспечить право журналистов на профессию", - заявил генеральный директор "112 Украина" Егор Бенкендорф.

Как сообщали Українські Новини, 13 июля ночью неизвестные обстреляли из гранатомета здание телеканала "112 Украина" и скрылись на неизвестном авто.

Позже в сети появилось видео момента обстрела из гранатомета здания телеканала "112".

Больше новостей о: 112 Сергей Высоцкий Телеканал 112

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