"112 Украина" требует привлечь депутата Высоцкого к уголовной ответственности

Телеканал "112 Украина" считает недопустимым и разжигающим вражду высказывание депутата Сергея Высоцкого, который призвал расстрелять каналы "112 Украина" и NewsOne из ПТУР (противотанковой управляемой ракеты).

Об этом говорится заявлении телеканала.

Телеканал считает недопустимыми любые угрозы в адрес журналистов и требует привлечь Высоцкого к уголовной ответственности.

"К сожалению, власти не отреагировали должным образом на теракт 13 июля, что повлекло за собой новые угрозы в адрес журналистов. Потому я снова повторю свое обращение к Офису президента Украины, Кабинету министров, лично к министру внутренних дел Украины, генеральному прокурору и Службе безопасности Украины с требованием немедленно осудить преступные действия в отношении "112 Украина". Вы должны четко и решительно сказать: "В Украине нельзя использовать силу в отношении СМИ". С тревогой констатирую эскалацию давления на телеканал, которое продолжается не первый год. Надеюсь, что новая власть найдет в себе силы сохранить свободу слова, прекратить давление и обеспечить право журналистов на профессию", - заявил генеральный директор "112 Украина" Егор Бенкендорф.

Как сообщали Українські Новини, 13 июля ночью неизвестные обстреляли из гранатомета здание телеканала "112 Украина" и скрылись на неизвестном авто.

Позже в сети появилось видео момента обстрела из гранатомета здания телеканала "112".