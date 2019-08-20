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20 серпня 2019, вівторок, 17:14 24 Документ
Верховна Рада і партії 2019-08-20T19:30:47+03:00
Українські Новини
У Развадовського найбільша зарплата за липень серед депутатів Ради - 92 тис. гривень

У Развадовського найбільша зарплата за липень серед депутатів Ради - 92 тис. гривень

Заробітна плата голів фракцій і груп у Верховній Раді в липні склала від 17 тис. до 68 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Апарату парламенту на запит Українських Новин.

Голова фракції "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов отримав 67 626,31 гривень, лідер Радикальної партії Олег Ляшко - 22 802 гривні.

Голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак отримав у липні 23 094,34 гривень, Вадим Новинський (фракція "Опозиційний блок") - 58 847,83 гривень, голова фракції "Об'єднання "Самопоміч" Олег Березюк - 35 080 гривень, Юлія Тимошенко (фракція "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина") - 56 359,69 гривень.

Співголови групи "Партія "Відродження" Віталій Хомутинник і Віктор Бондар заробили 48 930,91 і 17 757,65 гривень відповідно, а голова групи "Воля народу" Ярослав Москаленко - 17 345,1 гривень.

Серед усіх депутатів найбільшу зарплату за липень отримав депутат від групи "Партія "Відродження" Віктор Развадовський - 91 945,24 гривень.

Крім того, всім депутатам нараховано по 35 240 гривень в якості компенсації витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень (крім Гліба Загорія (БПП), Євгена Бакуліна (ОБ), а також позафракційних Сергія Клюєва і Олександра Онищенка).

Як повідомляли Українські Новини, зарплата голови Ради Андрія Парубія за липень склала 42,3 тис. гривень, його першого заступника Ірини Геращенко - 72,1 тис. гривень, а заступника голови Оксани Сыроид - 42,3 тис. гривень.

Перше засідання нової Ради пройде 29 серпня.

В той же час Виборчий кодекс досі не переданий на підпис Парубію.

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